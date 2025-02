Test Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC?

W zestawie znajdziemy przejściówkę zasilania na 3x 8-pin oraz holder. Tym razem holder jest trochę inny niż w poprzednich modelach. Zamiast przykręcać do płyty głównej to stawiamy go na piwnicy i przykręcamy do karty graficznej z tyłu. Przejściówka zawsze się przyda jeśli nie macie zasilacza z nowym złączem.

Karta wygląda naprawdę dobrze. Jest czarno-szara, a z boku i wokół wentylatorów mamy podświetlenie ARGB. Co ważne z boku mamy przesuwany element, więc możecie zdecydować, czy chcecie podświetlany napis Gigabyte czy sam pasek. Natomiast ta część wykonana jest z plastiku. Tutaj jej jakość jest słaba i naprawdę łatwo jest ją przypadkiem zdjąć całkowicie z karty. Chyba wolelibyśmy, jakby tego elementu nie było bądź zostało to lepiej wykonane. Poza tym mamy metalowy backplate, wszystko jest dobrze spasowane i bardzo dobrze wykonane.

Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC ma wymiary 340 x 140 x 70 mm. Jest to długi model, który zdecydowanie potrzebuje pojemnie obudowy. Zajmuje też ponad 3 sloty PCI. Waga wynosi ok. 1,85 kg. Potrzeba też więc holdera, aby nie opadała ona w slocie PCI, choć nie jest aż tak ciężka jak konkurencyjne modele. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Hawk, które pracują półpasywnie. Środkowy z nich obraca się też w przeciwną stronę od zewnętrznych, a na backplate jest spory wycięcie umożliwiające przepływ powietrza. Całość zasilana jest ze złącza 12V-2×6, które umieszczone zostało we wcięciu w karcie. Ma to ułatwić zachowanie odcinka prostego na przewodzie, ale eliminuje możliwość użycia 90° wtyczek. Sugerowany zasilacz powinien mieć 850 W mocy. Wyjścia obrazu mamy standardowe dla RTX 5080: 3x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b.

Testowany model ma podwójny BIOS z wygodnym przełącznikiem umieszczonym z boku grafiki. Taktowanie boost na obu jest takie samo i wynosi 2730 MHz – całkiem niezły wzrost z 2617 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio właśnie 2863 MHz. Jak zawsze przypominamy też, że RTX 5000 przynoszą ze sobą DLSS 4, który ma MFG. Możecie więc wybrać, czy generator klatek ma działać w trybie x2, x3 czy x4.

Specyfikacja Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W 1920 x 1080 widać, że karta wypada troszkę słabiej od modelu Asusa. W części gier widać też bottleneck. W tej rozdzielczości też wyniki będą najbliższe RTX 4080 SUPER.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości mamy ponad 60 fps nawet przy 1%.

3840 x 2160

W kolejnej jest jedna gra z wynikiem poniżej 60 fps – Alan Wake 2. Poza tym wyniki pozwalają na płynną rozgrywkę.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W 1920 x 1080 karta notuje powyżej 60 fps w każdej z gier nawet jeśli popatrzymy na 1%.

2560 x 1440

W kolejnej mamy Alana Wake 2 z wynikiem poniżej 60 fps. To jest też jedyny tytuł z takim rezultatem.

3840 x 2160

W ostatniej jedynie w dwóch ostatnich tytułach mamy średnio powyżej 60 fps. Widać więc, że DLSS zdecydowanie się tutaj przyda.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

DLSS: Jakość i generator klatek zapewniają średnio ponad 200 fps w każdej z gier.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 sam DLSS: Jakość gwarantuje ponad 100 fps, a generator tylko to poprawia.

3840 x 2160

W ostatniej DLSS: Jakość zapewnia średnio ponad 60 fps w Cyberpunku. Po dodaniu generatora mamy prawie 100 fps, a w Ghost of Tshushima jeszcze lepszy wynik.

Testy DLSS 4

Tutaj jednak uwaga do gry Hogwarts Legacy. Wersja, do której mieliśmy dostęp, wprowadza kilka nowości poza DLSS 4, w tym geometrię ray tracingu, która przy ustawieniach ultra mocno wpływa na wyniki. Stąd znajdziecie tutaj niższe wyniki dla kart niż w testach powyżej. Cyberpunka przetestowaliśmy przy włączonym path tracingu, stąd również mamy inne rezultaty.

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości widać świetne wyniki w obu grach. Generator w wyższym trybie zapewnia naprawdę robiącą wrażenie liczbę fps na RTX 5080.

2560 x 1440

W kolejnej ponownie widać spore zyski z DLSS 4. Testowany model przy FG x3 wyprzedza RTX 409 z FG x2. Na najwyższych ustawieniach mamy też średnio ponad 200 fps w obu tytułach.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości najbardziej widać, ile daje DLSS 4. W Cyberpunku mamy podbicie wyników ze średnio 17,7 fps do aż 119,5 fps. W hogwarts z 41,2 fps do 156,1 fps. Różnice są więc naprawdę spore.

Temperatury

Karta ma podwójny BIOS i widać, że na obu temperatury są naprawdę dobre. Nawet przy Silent 64°C nie są wysokim wynikiem.

Głośność

W spoczynku wentylatory nie pracują, więc mamy idealną ciszę. Pod obciążeniem w trybie Performance karta może być słyszalna, ale nie jest źle. W Silent jest rzeczywiście cicho.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest trochę niższy od modelu Asusa oraz wyższy niż RTX 4080 SUPER. Widać więc, że wzrost pobóru mocy idzie razem ze wzrostem wydajności.

Podkręcanie

MSI AFterburner nie chciał działać z tą kartą, więc podkręcanie wykonaliśmy przez oprogramowanie Gigabyte Control Centre. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 425 MHz na rdzeniu i o 2000 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Karta wypada trochę słabiej od wersji Asusa, ale różnice nie są duże. W 3840 x 2160 wynoszą one ok. 1,6%. Mamy też wyniki wyższe od 7900 XTX oraz od RTX 4080 SUPER. W tym drugim przypadku wynoszą one zgodnie z rozdzielczościami ok. 8,5%, 14,8% oraz 19,4%. Nie są to różnice, których oczekiwalibyśmy po grafice kolejnej generacji.

Gry z ray tracingiem

W ray tracingu sytuacja jest podobna. W 3840 x 2160 model Gigabyte traci do Asusa ok. 1,2%. Przewaga nad 7900 XTX jest spora, ale to zawsze karty AMD tutaj słabo wypadały. W stosunku do RTX 4080 SUPER mamy też wzrost wydajności ok. 10,9%, 12,8% oraz 16,4%. Ponownie więc różnice nie są duże i liczyliśmy na znacznie więcej.

Test Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC – podsumowanie

Ciężko jest mówić o cenie Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC, bowiem w sklepach aktualnie nie kupicie żadnej RTX 5080. Jak wszystko się unormuje to testowany model nie powinien należeć do najdroższych. Jeśli zdecydujecie się na zakup karty z tej serii to model Gaming OC powinien być naprawdę fajnym wyborem.

Karta jest czarno-szara, ma podświetlenie i generalnie bardzo ładnie się prezentuje. Jest też dobrze wykonana, choć tutaj uwaga do przesuwanego bocznego elementu, który psuje trochę odbiór całości. Jest to dosyć długi model, który potrzebuje pojemnej obudowy. Przyda się też holder, ale on jest dołączony do zestawu. Karta zasilana jest ze złącza 12V-2×6, ale nie będą tutaj pasowały wtyczki kątowe z zasilacza. Chłodzenie radzi sobie bardzo dobrze z kartą. Mamy podwójny BIOS. W trybie Performance jest chłodno, a karta może być słyszalna, choć nie jest źle. W trybie Silent jest cicho, a karta nadal nie jest gorąca. Pobór mocy wzrasta podobnie do wzrostu wydajności, więc dobrej jakości zasilacz jest tutaj też wskazany. Grafika bardzo dobrze się podkręca i warto też spróbować podbić jej zegary.

Sama wydajność jest troszkę niższa niż w przypadku modelu Asusa, ale mamy też mocne fabryczne OC więc różnice nie są duże. Porównując zaś do RTX 4080 SUPER to tak jak w przypadku każdego RXT 5080 – jesteśmy zawiedzeni. Różnice nie są bardzo duże i zdecydowanie można by liczyć na znacznie więcej po nowej generacji. W rozdzielczości 3840 x 2160 mamy przewagę nad wspomnianą kartą ok. 19,4% w rasteryzacji oraz ok. 16,4% w RT. To nie są wyniki, jakich można by oczekiwać po nowym modelu. Nvidia daje nam za to DLSS 4, w skład którego wchodzi multi frame generation. Włączenie jego na tryb x4 może robić wrażenie jeśli spojrzymy na fps. Taki Cyberpunk 2077 z path tracingiem w 3840 x 2160 przy FG x4 działa w średnio 119,5 fps. Natomiast to ciągle DLSS, którego dany tytuł musi obsługiwać, a nie czysta wydajność karty. Tak jak w przypadku każdego RTX 5080 mamy wreszcie DisplayPort 2.1b. Pozostało też 16 GB VRAM, czego nie można zaliczyć do plusów.

Jeśli zdecydujecie się na zakup RTX 5080 to model Gigabyte, o ile będzie w sensownej cenie, będzie naprawdę fajnym wyborem. Jeśli składacie nowy sprzęt to też jesteście skazani na wybór RTX 5080, jeśli znajdziecie go w sklepach. Natomiast jeśli macie RTX 4080 czyu RTX 4080 SUPER to naszym zdaniem nie warto jej zmieniać. Karta nie otrzyma od nas polecenia, ale to dotyczy każdego modelu RTX 5080, jaki mieliśmy czy będziemy mieli do testów.