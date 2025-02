Potężne złoża wodoru! Ich znalezienie i wydobycie może jednak stanowić problem

W najnowszym projekcie badawczym zrealizowanym przez naukowców z Centrum Geologii Helmholtza GFZ okazało się, że zaskakująco pokaźnym źródłem naturalnie występującego wodoru mogą być… pasma górskie. Choć to tylko wstępne wyniki, to i tak odkrycie to podważa już naszą dotychczasową wiedzę o produkcji wodoru i otwiera nam zupełnie nowe możliwości produkcji energii. O co zatem chodzi? Naukowcy wskazują, że pasma górskie w wielu miejscach na świecie mogą być bardzo pojemnym źródłem naturalnego wodoru. Mało tego, odpowiednie skały mogą sprzyjać magazynowaniu olbrzymich jego ilości.

W ramach prac obejmujących modelowanie aktywności płyt tektonicznych naukowcy odkryli, że pasma górskie, takie jak Pireneje, Alpy i Himalaje mogą stanowić olbrzymie zbiorniki naturalnego wodoru. Skąd ten pomysł? Otóż geologowie są przekonani, że wodór może być produkowany w procesie serpentynizacji w skałach płaszcza, które zwykle znajdują się bardzo głęboko pod powierzchnią Ziemi. Specyficzne warunki powstawania i ewolucji pasm górskich mogą sprzyjać ich wypychaniu ku powierzchni.

Serpentynizacja to proces geologiczny, w którym skały zwykle tworzące płaszcz Ziemi, wchodzą w interakcje z wodą. W procesie tym powstają nowe minerały i wodór gazowy. Do takich sytuacji może dochodzić między innymi tam, gdzie interakcje między płytami tektonicznymi prowadzą do powstawania pasm górskich, przez co skały płaszcza wydostają się niemal na powierzchnię naszej planety.

Analiza danych modelowych wykazała, że pasma górskie nie tylko skutecznie produkują duże ilości wodoru, tj. nawet 20 razy więcej od chociażby środowisk ryftowych na dnie oceanicznym, ale co ważne ów wodór może być następnie przechowywany w gigantycznych zbiornikach skalnych, do których teoretycznie można by było się po prostu dowiercić.

Skoro zatem wodór uznaje się za wydajne i czyste źródło energii, to wszystko wskazuje na to, że naukowcy powinni rozpocząć prace nad poszukiwaniem takich pokaźnych zbiorników wodoru w pasmach górskich. Gdyby faktycznie udało się je odkryć, mielibyśmy niemal niewyczerpane źródło absolutnie czystej i zrównoważonej energii.

Autorzy opracowania przyznają, że pierwsze badania eksploracyjne już się rozpoczęły w kilku pasmach górskich na terenie Europy i wstępne wyniki prac są bardzo obiecujące. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy przedstawicielom sektora wydobywczego uda się opracować wydajne metody eksploracji takich zasobów i dopracować metody poszukiwania opłacalnych ekonomicznie złóż wodoru.

Pozostaje trzymać kciuki za to, aby okazało się w ciągu najbliższych kilku lat, że oto żyjemy w czasach przełomu. Tym przełomem mogłoby być właśnie powstanie sektora wydobycia wodoru naturalnego. Energetyka i środowisko naturalne tylko na to czekają.