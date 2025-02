Ważna zmiana w Chrome dzięki Microsoftowi. Incognito bardziej prywatne

Czy tryb Incognito jest tak naprawdę Incognito? Jak się okazuje, do tej pory niekoniecznie, gdyż podczas kopiowania elementów strony – jak tekst czy grafika – były one zapisywane w systemowym schowku. Nie jest to wina samego Chrome, a silnika Chromium. W przypadku systemu Windows skopiowana zawartość Chromium jest synchronizowana z Cloud Clipboard, do którego można uzyskać dostęp za pomocą skrótu klawiaturowego Windows + V. Ale to właśnie się zmieniło.

Chrome nie będzie niczego zapamiętywać

Cały sens trybu Incognito polega na ukrywaniu i ochronie wszystkiego, co robisz w tej prywatnej sesji przeglądania. Ale czy jest to naprawdę prywatne, gdy Google synchronizuje skopiowaną zawartość Chrome na Twoich urządzeniach? Z pewnością nie. Na szczęście Microsoft pomógł we wprowadzeniu zmian w silniku, dzięki którym Windows 10 i 11 nie zapisują już zawartości w historii schowka, gdy kopiujesz rzeczy w trybie Incognito.

Zmiana ta została faktycznie wprowadzona przez Microsoft już w 2024 roku, a Google wprowadził ją później w tym samym roku – co jednak ciekawe, żadna z tych firm nie odnotowała jej w dokumentacji. Poprawka działa nie tylko na Windows, ale również macOS oraz iOS. Jak zauważył Microsoft w jednym z dokumentów pomocy technicznej, system Windows ma specjalne formaty schowka umożliwiające wykluczanie danych z historii/synchronizacji z chmurą, ale inne platformy nie działają w ten sam sposób.

Niektóre formaty schowka były przeznaczone do haseł (powinny być ukryte), ale były używane również w trybie incognito. Zespół musiał oddzielić hasła (powinny być wizualnie ukryte) i dane incognito (nie powinny być przechowywane, ale mogą być widoczne). Dzięki Microsoftowi Chromium wykorzystuje teraz formaty schowka systemu Windows do blokowania historii i synchronizacji z chmurą. W przypadku systemu macOS podejście jest nieco inne, ponieważ po skopiowaniu schowek jest czyszczony, aby zapobiec synchronizacji między komputerami Mac i iPhone’ami.