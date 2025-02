Home Nauka Badali grafen i zauważyli niewytłumaczalne zachowanie. Co skrywa ten materiał?

Połączone siły naukowców z Kanady, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych doprowadziły do świetnych rezultatów w badaniach nad materiałami opartymi na grafenie. Okazało się, że odpowiednio skręcone warstwy prowadzą do wyjątkowo dziwnego zachowania elektronów. To z kolei doprowadziło członków zespołu badawczego do wniosku, iż mają do czynienia z niespotykanym wcześniej stanem skupienia materii w takim układzie.