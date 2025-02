GTA V na PC wreszcie doczeka się „pełnej wersji”. Wielka aktualizacja w drodze

Nowe funkcje, które wcześniej były tylko na konsolach

Jednym z największych braków wersji PC względem edycji na PS5 i Xbox Series X|S były dodatkowe funkcje w GTA Online. Wraz z aktualizacją komputerowi gracze w końcu dostaną dostęp do ekskluzywnych pojazdów i ulepszeń w Hao’s Special Works, a także specjalnych wyścigów i testów czasowych. Nowością będą także dzikie zwierzęta pojawiające się w otwartym świecie Los Santos, co umożliwi uczestnictwo w wyzwaniach fotograficznych. Pełna lista nowości, które pojawią się po 4 marca w Grand Theft Auto V na PC, jest następująca:

Źródło: Rockstar Games

Szereg nowych pojazdów i ulepszeń w Hao’s Special Works (HSW), które pozwolą wznieść osiągi na wyższy poziom oraz prób w pojazdach testowych premium lub wyścigów HSW i prób czasowych.

Robienie zdjęć dzikim zwierzętom w trybie swobodnym w południowym San Andreas w ramach codziennego wyzwania fotograficznego celem zdobycia nagród.

Opcję zostania członkiem GTA+ na PC, aby zdobyć specjalne korzyści w ulepszonej wersji GTA Online i nie tylko.

Możliwość śledzenia historii swoich przestępczych poczynań w obrębie wszystkich aktualizacji GTA Online dzięki sekcji postępów kariery.

Odświeżony ekran startowy, który pozwala bezpośrednio dołączyć do akcji. Do tego pojawi się premia na początek dla nowych graczy, czyli 4 000 000 GTA$, które pozwolą nabyć nieruchomości, pojazdy itp., aby godnie rozpocząć swoją drogę w kreatorze kariery jako prezes, przemytnik broni, właściciel klubu nocnego czy szef gangu motocyklowego.

Ulepszenia graficzne i wydajnościowe

Pod względem technicznym, nowa wersja GTA V na PC wprowadzi długo oczekiwane ulepszenia wizualne. Jest to o tyle ciekawe, że przecież nie jest trudno złożyć komputer mocniejszy od tego, co znajdziemy w PS5 czy XSX — a tym bardziej w XSS. Najwyższa więc pora na docenienie wersji PC — i to na szczęście stanie się już wkrótce.

Gra wreszcie otrzyma ray tracing, a dokładnie śledzenie promieni ekskluzywne dla wersji PC, z okluzją otoczenia i globalnym oświetleniem, a do tego znanym z konsol śledzeniem promieni wykorzystywanym przy wyświetlaniu cieni i odbić. Do tego pojawi się wsparcie dla technologii skalowania obrazu — AMD FSR 1 i 3 oraz NVIDIA DLSS 3, co pozwoli zwiększyć wydajność na nowszych kartach graficznych. Gracze posiadający szybkie dyski SSD skorzystają z krótszych czasów ładowania dzięki wsparciu dla DirectStorage. Ponadto aktualizacja poprawi obsługę wysokich rozdzielczości i proporcji ekranu, co może zainteresować posiadaczy monitorów ultrapanoramicznych. Posiadacze kontrolera DualSense od PlayStation 5 dostaną natomiast wsparcie dla adaptacyjnych triggerów.

Chociaż gracze na to czekali, to jednocześnie oznacza to, że wymagania sprzętowe zwyczajnie stały się bardziej wygórowane. Zalecane wymagania możecie zobaczyć poniżej na screenie Rockstara, ale firma z wielkim R i gwiazdką w logo pamięta również o graczach ze słabszymi pecetami — chociaż pomysł ten może zostać uznany za dość kontrowersyjny.

Dwie wersje GTA Online — podział graczy na PC

Nowa wersja GTA V na PC nie zastąpi obecnej, a zamiast tego powstaną dwie oddzielne wersje GTA Online. Oznacza to, że gracze pozostający na starszej wersji nie będą mogli dołączyć do sesji z tymi, którzy przejdą na ulepszoną edycję. Choć może to wydawać się niewygodne, pozwala to na zachowanie wsparcia dla osób z wolniejszym sprzętem oraz, co pewnie najważniejsze dla wielu graczy i streamerów, dla platformy FiveM, popularnej wśród twórców serwerów roleplay. Rockstar jednocześnie zaznacza, że pracuje nad wspieraniem FiveM na nowej wersji GTAO.

Czy warto wrócić do GTA V na PC?

Aktualizacja z pewnością jest krokiem w dobrą stronę, choć trudno nie odnieść wrażenia, że pojawia się stanowczo za późno. Gracze pecetowi przez lata byli traktowani po macoszemu, a funkcje, które teraz dostają, na konsolach były dostępne od premiery edycji next-genowej w 2022 roku. Może to po prostu kolejny krok w przedłużaniu życia tej już 11-letniej gry? Nie wiem, ale pozostaje jedynie mieć nadzieję, że nie wpłynie to na datę premiery GTA 6 (przynajmniej tej konsolowej).

Źródło: Rockstar Games