Rewolucja w pozyskiwaniu energii. Te dachówki solarne przybijesz jak normalne gonty

GAF Energy, firma z New Jersey, ponownie wyznacza standardy w branży energii odnawialnej, wprowadzając zaktualizowaną wersję pierwszych na świecie gwoździowanych dachówek solarnych – Timberline Solar ES 2. Oferują one 23 proc. więcej mocy, łatwiejszy montaż oraz nowoczesny design, który idealnie komponuje się z tradycyjnymi pokryciami dachowymi.

Timberline Solar ES 2 dostarczają 57 W na jedną dachówkę, co stanowi 23-procentowy wzrost wydajności w porównaniu do poprzedniej generacji. Taka moc pozwala na uzyskanie większej ilości energii na mniejszej powierzchni dachu, co jest szczególnie korzystne dla właścicieli mniejszych nieruchomości.

Martin DeBono, prezes GAF Energy, podkreśla:

Trzy lata temu zrewolucjonizowaliśmy branżę energii słonecznej z Timberline Solar. Dziś ponownie podnosimy poprzeczkę. ES 2 to efekt naszej wiedzy o fotowoltaice i opinii użytkowników. To rozwiązanie nie tylko mocniejsze, ale też łatwiejsze w montażu i bardziej wszechstronne.

Timberline Solar ES 2 to dachówki solarne nowej generacji

Timberline Solar ES 2 mają głębokość mniejszą niż 0,6 cm, co czyni je najcieńszymi dachówkami solarnymi dostępnymi na rynku. Dzięki kompatybilności z tradycyjnymi gontami GAF doskonale komponują się z klasycznym pokryciem dachowym, zachowując elegancki wygląd bez efektu masywnych paneli fotowoltaicznych. Ponadto skutecznie odprowadzają wodę, są niezwykle wytrzymałe i odporne na wiatry osiągające prędkość do 209 km/h, co czyni je doskonałym wyborem dla obszarów narażonych na ekstremalne warunki pogodowe.

Jedną z kluczowych cech ES 2 jest udoskonalona strefa montażu – StrikeZone, która umożliwia szybszy i łatwiejszy montaż dachówek. Instalatorzy mogą teraz przybijać dachówki za pomocą standardowych gwoździ, co skraca czas instalacji i obniża koszty prac montażowych.

Timberline Solar ES 2 wyglądają jak normalne dachówki, a potrafią pozyskiwać energię słoneczną /Fot. GAF Energy

Gwoździowane dachówki solarne nie wymagają stosowania dodatkowych stelaży czy konstrukcji wsporczych, co minimalizuje ryzyko przecieków i uszkodzeń dachu. W przeciwieństwie do tradycyjnych paneli, które wymagają wiercenia dziesiątek otworów w membranie dachowej, montaż Timberline Solar ES 2 jest bezpieczny dla integralności dachu i nie wpływa na jego gwarancję.

Firma GAF Energy niedawno ukończyła fabrykę o powierzchni 137 000 m2 w Georgetown w Teksasie, co umożliwia masową produkcję i dystrybucję Timberline Solar ES 2 na rynku amerykańskim. Dachówki te zdobyły uznanie w Sterling Ranch, jednej z najbardziej nowoczesnych społeczności w Kolorado, która dąży do osiągnięcia 100 proc. energii odnawialnej do 2030 roku. Instalacja Timberline Solar ES 2 w tej lokalizacji potwierdza ich zgodność z wysokimi standardami bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i estetyki architektonicznej.

Chociaż gwoździowane dachówki solarne dopiero zdobywają popularność w USA, rynek europejski, w tym Polska, również zaczyna dostrzegać potencjał tej technologii. W Polsce firmy takie jak FOTTON oferują już podobne rozwiązania, łącząc dachówki solarne z tradycyjnymi pokryciami dachowymi, co pozwala na efektywne wykorzystanie energii słonecznej przy zachowaniu estetyki budynku.