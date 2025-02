Marzyłeś o tym samochodzie. Teraz przemyślisz sens posiadania samochodu benzynowego

Geely Galaxy L7 EM-i istnym przełomem w technologii hybrydowych pojazdów elektrycznych?

Chińska branża motoryzacyjna wkracza w nową erę wielkich obietnic wraz z premierą Geely Galaxy L7 EM-i, czyli inteligentnego hybrydowego pojazdu elektrycznego, który wedle ogłoszeń, ustanawia nowe standardy w zakresie wydajności i efektywności. Zawdzięczać ma to swojemu nowoczesnemu systemowi hybrydowemu NordThor, dzięki któremu oferuje nie tylko imponujący zasięg, ale też szybkie ładowanie. Wszystko to oczywiście w nowoczesnym wydaniu, jako że Galaxy L7 EM-i bazuje na eleganckiej stylistyce swojego poprzednika, czyli Galaxy L7. Został też wyposażony w ciągły pas diod LED na przednim panelu oraz opływowe nadwozie, dzięki czemu łączy nowoczesną estetykę z aerodynamiką, która wpływa na większą efektywność energetyczną.

Galaxy L7 EM-i jest sprzedawany w ramach dwóch wariantów napędowych, które znacznie różnią się swoimi możliwościami. W tym wydajniejszym wydaniu Geely połączył turbodoładowany silnik 1.5T o mocy 161 koni mechanicznych i 255-Nm momencie obrotowym z 143-konnym silnikiem elektrycznym, skrzynią 3DHT Pro oraz 18,7-kWh akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym o zasięgu do 115 km na jednym ładowaniu. Takim samym zasięgiem i akumulatorem może pochwalić się słabszy wariant z 1,5-litrowym silnikiem wolnossącym o mocy 110 KM i 136 Nm momentu obrotowego, który współpracuje z silnikiem elektrycznym o mocy 160 kW (215 KM) i skrzynią E-DHT. Najważniejsze w tych konfiguracjach jest to, że zużycie paliwa wynosi od 1,05 do 1,3 litra na 100 km, co przekłada się na łączny zasięg rzędu 1240 km.

Bez względu na wybór wariantu napędowego hybrydowy Galaxy L7 EM-i eliminuje jeden z głównych problemów użytkowników samochodów elektrycznych – czas ładowania. Dzięki technologii szybkiego ładowania akumulator tych pojazdów może zostać naładowany z 30% do 80% w zaledwie 20 minut. Z kolei pełne ładowanie przy użyciu standardowej ładowarki zajmuje od 2,7 do 3 godzin, co sprawia, że pojazd jest wyjątkowo praktyczny i wygodny w codziennym użytkowaniu. Gwarantuje to również kabina z systemem Flyme Auto działającym na procesorze Qualcomm Snapdragon 8155, który zapewnia czteroramienną kierownicę, 10,25-calowy zestaw wskaźników, 13,2-calowy tablet w centrum, 16,2-calowy wyświetlacz multimedialny dla pasażera, łączność Hicar i CarLink oraz obsługę wielu ekranów jednocześnie.

W ogólnym rozrachunku Geely Galaxy L7 EM-i nie jest pierwszym tak zaawansowanym hybrydowym samochodem z Chin, którego zapowiedzi kuszą tak bardzo konkretnymi liczbami. Trudno jednak przejść obojętnie obok tak niskiego poziomu spalania paliwa, ekspresowego ładowania, inteligentnych funkcji, które uprzyjemniają przebywanie w kabinie, a przede wszystkim połączenia praktyczności benzynowego napędu z elektrycznym. Zwłaszcza że Geely Galaxy L7 EM-i kosztuje w Chinach (w przeliczeniu z chińskich juanów) od 63000 do 82000 zł zależnie od wersji i wyposażenia.