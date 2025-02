Hyundai buduje kontenerowiec przyszłości. Zapoczątkuje nową erę transportu

Podczas szczytu New Nuclear for Maritime Houston Summit w Stanach Zjednoczonych koreańska firma HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE), spółka holdingowa Hyundaia, przedstawiła projekt kontenerowca o ładowności 15 000 TEU, który będzie napędzany przez nowoczesny reaktor SMR. To pierwszy tego rodzaju projekt, który uzyskał wstępną aprobatę od American Bureau of Shipping (ABS), co stanowi znaczący krok w kierunku komercjalizacji jądrowego napędu w żegludze.

Warto nadmienić, że TEU to jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Nazwa pochodzi od standardowego kontenera o wymiarach 20 x 8 x 8,5 stopy, czyli 6,10 x 2,44 x 2,59 m lub mniej więcej 39 m3.

Patrick Ryan, dyrektor ds. technologii ABS, podkreślił wagę tej technologii:

Statki o napędzie jądrowym mogą być przełomem na obecnym rynku stoczniowym, gdzie neutralność węglowa staje się kluczowym celem. ABS i HD KSOE wspólnie przyspieszą komercjalizację morskiej technologii jądrowej na globalnym rynku stoczniowym.

Koreańczycy budują kontenerowiec przyszłości – bez spalin i ze spektakularną ładownością

SMR-y, czyli małe modułowe reaktory, to technologia znana z energetyki lądowej, która teraz zyskuje zainteresowanie w kontekście transportu morskiego. Są one znacznie mniejsze i prostsze w budowie niż klasyczne reaktory jądrowe, co czyni je bardziej uniwersalnymi i bezpiecznymi.

Projekt HD KSOE zakłada rewolucyjne zmiany w konstrukcji statku. W tradycyjnych jednostkach dużą część przestrzeni zajmują systemy wydechowe, zbiorniki paliwowe i silniki spalinowe. Nowy kontenerowiec eliminuje te elementy, co pozwala na znaczące zwiększenie przestrzeni ładunkowej. Dodatkowo, zastosowanie napędu opartego na nadkrytycznym dwutlenku węgla (sCO 2 ) podnosi efektywność cieplną o 5 proc. w porównaniu z klasycznymi układami parowymi.

Firma nawiązała współpracę z Baker Hughes, globalnym dostawcą technologii energetycznych, aby opracować i wdrożyć ten zaawansowany system napędowy. SMR nie wymaga regularnego tankowania, co skraca czas postoju w portach i zwiększa efektywność operacyjną jednostki. W Yongin, w prowincji Gyeonggi, firma buduje centrum Future Technology Test Center, gdzie zostanie zainstalowany demonstracyjny reaktor morski. Celem jest przetestowanie i zoptymalizowanie systemów przed ich komercjalizacją.

Czy Hyundai odmieni transport morski?

Transport morski odpowiada za około 3 proc. globalnych emisji CO 2 . Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) dąży do zredukowania emisji o 40 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 2008 roku oraz osiągnięcia pełnej neutralności węglowej do 2050 roku. Napęd jądrowy, jako źródło energii bezemisyjnej, może odegrać kluczową rolę w realizacji tych celów.

SMR-y nie emitują spalin, siarki ani tlenków azotu, co czyni je znacznie czystszymi niż konwencjonalne paliwa kopalne czy nawet paliwa alternatywne, jak LNG czy metanol.

Idea wykorzystania napędu jądrowego w żegludze cywilnej nie jest nowa. W 1959 roku wodowano amerykański NS Savannah, który choć był technologicznie zaawansowany, okazał się nieopłacalny ekonomicznie. Niemiecki Otto Hahn przewiózł ładunki na dystansie 650 000 mil morskich, jednak również został wycofany ze względów ekonomicznych.

Obecnie, w dobie globalnych wysiłków na rzecz redukcji emisji, napęd jądrowy wraca do łask. HD KSOE nie jest jedyną firmą, która dostrzega potencjał SMR. W 2024 roku konsorcjum Lloyd’s Register, CORE POWER i Maersk rozpoczęło badania nad regulacjami dla statków z napędem jądrowym czwartej generacji.

HD KSOE planuje do 2030 roku opracować kompletny model biznesowy dla morskiej energetyki jądrowej. Sukces tego przedsięwzięcia może utorować drogę do globalnej zmiany w sektorze transportu morskiego.