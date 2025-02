Seria iPhone 17 dostanie kolejne ulepszenie nastawione na Apple Intelligence

Sztuczna inteligencja Apple’a będzie potrzebowała więcej pamięci RAM i właśnie takie ulepszenie dostaną niektóre modele z serii iPhone 17

Po niedawnych renderach, ujawniających rzekomy bardzo niespójny i chaotyczny wygląd serii iPhone 17, przyszedł czas na nieco lepsze wieści, bo związane ze specyfikacją nadchodzących modeli. Jak dobrze wiemy, Apple kładzie teraz duży nacisk na funkcje Apple Intelligence, chociaż na razie nie wprowadził do iOS 18 wszystkiego, co zapowiedział na zeszłorocznym WWDC 2024. Mimo tego spodziewamy się, że nadchodząca czerwcowa konferencja ujawni nam dalszy kierunek rozwoju oraz przybliży następne innowacje, jakie trafią do użytkowników razem z serią iPhone 17.

Czytaj też: Apple Intelligence stanie się potężniejsze. Apple sięgnie po rozwiązanie swojego rywala?

Nie można jednak zapominać, że rozwiązania po stronie oprogramowania wymagają odpowiedniego zaplecza sprzętowego. Dlatego właśnie AI Apple’a obsługiwane jest tylko na iPhone’ach 15 Pro oraz zeszłorocznej serii i najnowszym iPhonie 16e. Pozostałe urządzenia po prostu są za słabe, by móc sprostać wymaganiom Apple Intelligence. Nic też dziwnego, że rozwijając sztuczną inteligencję, gigant z Cupertino będzie ulepszał swoje smartfony właśnie pod tym kątem. Jedną z nadchodzących zmian będzie zwiększenie ilości pamięci RAM.

Czytaj też: Nowe rendery serii iPhone 17 ujawniają wielkie zmiany i projektowy chaos

Apple Intelligence do działania wymaga przynajmniej 8 GB pamięci operacyjnej, ale jej większa ilość zapewni lepszą obsługę bardziej zaawansowanych funkcji. Samsung w tym roku zwiększył pamięć RAM w podstawowym Galaxy S25 do 12 GB, przez co już wszystkie flagowe modele Galaxy S25 są pod tym względem równe. iPhone’y 17 nie będą, bo zgodnie ze słowami znanego analityka Ming-Chi Kuo, zwiększenie pamięci RAM obejmie jedynie iPhone’y 17 Pro. W zasadzie taka decyzja nikogo raczej nie dziwi, ponieważ Apple nie lubi serwować tego typu ulepszeń całej serii, trzymając je jedynie dla najdroższych smartfonów.

Tymczasem oczekuje się, że iPhone 17 Pro i Pro Max zostaną przeniesione na pamięć LPDDR5 12 GB, a samo to przejście przyczyni się do 3,5% wzrostu rok do roku zawartości pamięci DRAM w smartfonach w szacowanych 100 milionach nowych egzemplarzy iPhone’a – twierdzi analityk.

Czytaj też: iOS 18.4 przyniesie długo wyczekiwane ulepszenia CarPlay?

Warto jednak zerknąć na to, co z pamięcią RAM Apple robił w ostatnich latach. W 2023 roku iPhone’y 15 miały 6 GB RAM, podczas gdy modele Pro oferowały 8 GB. W 2024 roku seria iPhone 16 została pod tym względem zrównana. Jeśli gigant z Cupertino będzie kontynuował podobne działanie, to w przyszłorocznej serii już wszystkie urządzenia powinny oferować 12 GB pamięci RAM przynajmniej w podstawowej konfiguracji, bo niewykluczone, że rozwój Apple Intelligence zmusi firmę do dalszego powiększania pamięci operacyjnej.

Czytaj też: Apple chce iść w ślady Google. Składany iPhone będzie przypominać Pixel Folda

Skoro jesteśmy przy temacie Apple Intelligence, wspomnę jeszcze o nadchodzącej aktualizacji iOS 18, jaka ma pojawić się w kwietniu tego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gigant z Cupertino zakończy w niej wdrażanie największych nowości, ogłaszanych podczas zeszłorocznej konferencji WWDC. Do odhaczenia na liście pozostała inteligentniejsza Siri, chociaż jak na razie wspomina się o dużych problemach z przygotowywanymi funkcjami. Aktualizacja iOS 18.4 będzie jednak istotna nie tylko z tego powodu, ponieważ ma wprowadzić Apple Intelligence na urządzenia mieszkańców Unii Europejskiej, na co czekaliśmy od miesięcy. Mamy nadzieję, że w przypadku iOS 19 i kolejnych ulepszeń AI takie opóźnienia nie będą już miały miejsca.