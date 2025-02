iOS 18.4 przyniesie długo wyczekiwane ulepszenia CarPlay?

iOS 18.4 będzie naprawdę dużą aktualizacją, także dla kierowców korzystających z CarPlay

Chociaż Apple, podobnie jak inni producenci oprogramowania, stara się w dziennikach zmian opisywać nowości, jakie wydaje także w ramach testów beta, nie wszystkie są tam uwzględnione. Dzięki temu testerzy mogą odkrywać je na bieżąco, sprawdzając efekty prac firmy. Tak właśnie dzieje się w przypadku wydanej w zeszłym tygodniu pierwszej wersji beta iOS 18.4. Jak donosi MacRumors, wśród oczekiwanych przez nas zmian pojawił się też trzeci rząd aplikacji oprogramowania samochodowego.

“Trzeci rząd aplikacji” w CarPlay oznacza, że interfejs użytkownika w samochodzie, obsługiwany przez iPhone’a, będzie mógł wyświetlać więcej aplikacji jednocześnie na ekranie. Dotychczas CarPlay zazwyczaj wyświetlał aplikacje w dwóch rzędach ikon, natomiast teraz pojawi się ich znacznie więcej, co pozwoli użytkownikom na szybszy dostęp do większej liczby ulubionych aplikacji bez konieczności przewijania ekranu. Dla kierowców oznacza to potencjalnie mniejsze rozpraszanie uwagi, ponieważ będą mogli szybciej znaleźć potrzebną aplikację. Można się spodziewać, że w ten sposób Apple chce dostosować swoje oprogramowanie do wciąż powiększających się ekranów w samochodach, które dają więcej możliwości rozbudowy interfejsu.

Potwierdza to fakt, że na razie trzeci rząd aplikacji jest ograniczony tylko do pojazdów z większymi ekranami. Jeden z użytkowników MacRumors Forums może już z tego korzystać w swoim pojeździe z 14-calowym ekranem, podczas gdy model innego producenta z 9-calowym panelem wciąż pokazuje jedynie dwa rzędy aplikacji. Możliwe więc, że takie wyświetlanie będzie domyślnie ustawione dla pojazdów z ekranami 10” lub większymi. Choć zmiana może się wydawać wielu osobom nieistotna, to jak już wspomniałam, może zmniejszyć rozpraszanie kierowcy podczas jazdy, bo zamiast przewijać strony, na jednej będzie miał 15 aplikacji.

Wciąż nie są to te wielkie zmiany CarPlay, zapowiadane w ramach nowej generacji, jednak na pewno będą one przydatne. Zwłaszcza, że w systemie iOS 18 już pojawiło się kilka innych ulepszeń, takich jak obsługa powiadomień o ogłoszeniu, dźwięk przestrzenny dla fanów muzyki w lepszej jakości czy ułatwienia dostępu, dzięki którym CarPlay w iOS 18 zapewnia spójną współpracę między iPhone’em a pojazdem.

Warto pamiętać, że iOS 18.4 będzie prawdziwie historyczną aktualizacją, zwłaszcza dla użytkowników z Unii Europejskiej. Zgodnie z raportami, właśnie w kwietniu powinniśmy otrzymać dostęp do dotychczas wprowadzonych funkcji Apple Intelligence. Nadchodząca wersja przyniesie więc takie funkcje sztucznej inteligencji, jak narzędzia do korekty i przepisywania, Inteligentne Odpowiedzi do szybkiego odpisywania na wiadomości, podsumowania powiadomień, narzędzie do usuwania obiektów ze zdjęć, podsumowania powiadomień, integracja ChatGPT, Genmoji i Image Playground. Oprócz tego pojawi się również Visual Intelligence oraz inteligentniejsza Siri, choć w przypadku tej ostatniej możliwe są kolejne opóźnienia.