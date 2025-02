Apple rozszerza dostępność Visual Intelligence na iPhone’y 15 Pro

Visual Intelligence trafi do iPhone’ów 15 Pro i iPhone’ów 15 Pro Max

Przed kilkoma dniami Apple zaprezentował nam iPhone’a 16e, czyli budżetowego iPhone’a, do tej pory znanego w przeciekach jako iPhone SE 4. Smartfon ten, dzięki licznym usprawnieniom z układem A18 i 8 GB pamięci RAM na czele jest w stanie obsługiwać funkcje Apple Intelligence, stanowiąc alternatywę dla dużo droższych flagowych modeli producenta. Zwłaszcza jeśli przesiadamy się z którejś z dużo starszych generacji i nie chcemy wydawać aż tyle, ile trzeba zapłacić, chociażby za model podstawowy z najnowszej lub poprzedniej serii.

Jednak podczas premiery iPhone’a 16e dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy. Otóż Apple wprowadził w nim obsługę Visual Intelligence i to pomimo braku przycisku Camera Control. Wcześniej producent utrzymywał, że jest on niezbędny do korzystania z tych narzędzi, ale najwyraźniej tak nie jest, w innym przypadku budżetowiec nie mógłby ich oferować.

Najnowszy raport twierdzi, że Apple potwierdził zwiększenie dostępności Visual Intelligence w przyszłości, co dotyczy oczywiście iPhone’ów 15 Pro i Pro Max, które też mogą obsługiwać Apple Intelligence. Ma się to stać wraz z najbliższą aktualizacją, czyli iOS 18.4, której spodziewamy się w okolicach kwietnia. Jak gigant z Cupertino zamierza obejść brak specjalnego przycisku? Bardzo prosto – z VI będzie można powiązać przycisk akcji lub po prostu uzyskiwać dostęp z poziomu Centrum sterowania, jeśli chcemy przycisk akcji używać do czegoś innego.

Visual Intelligence, wprowadzone w ramach iOS 18.2, to nowy sposób poznawania otoczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wystarczy nakierować aparat na dowolny obiekt, kliknąć Camera Control (lub przycisk akcji w przypadku starszych modeli), a na ekranie pojawią się szczegóły na temat restauracji, książki czy posągu. Visual Intelligence pomaga też podczas wyszukiwania informacji w Google lub rozwiązywania zdań z wykorzystaniem ChatGPT. Jest to więc naprawdę przydatne narzędzie i będzie miłym zaskoczeniem, gdy doczekamy się go w iPhone’ach 15 Pro.

Z każdym tego typu przeciekiem aktualizacja iOS 18.4 zapowiada się jeszcze lepiej. Choć ostatnio pojawiły się wzmianki, że wyczekiwana inteligentniejsza Siri jednak nie pojawi się w kwietniu, to użytkownicy z Unii Europejskiej i tak nie będą mieli na co narzekać. Jeśli dotychczasowe informacje się potwierdzą, to właśnie w ramach tej aktualizacji w końcu dostaniemy dostęp do wszystkich funkcji Apple Intelligence, jakie do tej pory wprowadzono w systemie iOS, w tym również do wspomnianego sztucznej inteligencji wizualnej. Będziemy więc mieli do czynienia z naprawdę historycznym wydaniem iOS, oczywiście, o ile nic się w międzyczasie nie zmieni. Opóźnienie w wydaniu AI Apple’a w naszym regionie jest bowiem związane z DMA, a jak dobrze wiemy, gigant z Cupertino wciąż jest pod lupą.