Oto Oppo Find N5 – najsmuklejszy składany smartfon na świecie

Oppo Find N5 to nie tylko najsmuklejszy składak świata, to również pierwszy model typu Fold od Oppo, który doczekał się międzynarodowej premiery

Długo wyczekiwany następca Find N3 właśnie zadebiutował i jeśli dziwi was ten przeskok w numeracji, to wszystko wina dość mocno zakorzenionej w chińskiej kulturze tetrafobii. Wymowa cyfry „4” jest podobna do słowa śmierć, więc może być pechowa, dlatego wielu producentów omija tę numerację. Ale dość już o tym, zajmijmy się konkretami. Oppo Find N5 zachwyca swoją smukłością, bo po rozłożeniu ma zaledwie 4,21 mm grubości, jest więc niewiele grubszy od portu USB-C, a po złożeniu ma 8,93 mm. Przekroczył więc próg 9 mm i jestem ciekawa, ile czasu zajmie konkurencji przebicie go. Do tej pory najcieńszym modelem był Honor Magic V3 z 9,3 mm po złożeniu. Na tym tle Galaxy Z Fold 6 wypada naprawdę bardzo blado, bo pomimo znacznego odchudzenia po złożeniu udało się osiągnąć grubość 12,1 mm.

Zgodnie z informacjami, taką smukłość Find N5 zawdzięcza zawiasowi Titanium Flexion Hinge, który jest o 26% mniejszy niż u poprzednika, a przy tym oferuje lepszą sztywność. Firma wykorzystało też złożony panel skrzydełkowy z tytanu drukowany w technologii 3D i mieszankę materiałów z włókna węglowego, dzięki czemu udało się utrzymać wagę urządzenia na poziomie 229 gramów. Przy tych wszystkich zmianach na rzecz smukłości, wytrzymałość tego urządzenia naprawdę zadziwia. Składak jest bowiem pierwszym na świecie modele tego typu ze stopniem wodoodporności IPX6, IPX8 i IPX9. Wytrzyma więc strumienie wody pod ciśnieniem, wodę w wysokiej temperaturze i zanurzenie. Sama ramka wykonana jest z aluminium serii 7000.

Jednym z częstych problemów, z jakimi borykają się producenci smartfonów, zwłaszcza składanych, jest pojemność baterii. W coraz cieńszych konstrukcjach jest na nią coraz mniej miejsca, ale na szczęście Oppo, podobnie jak większość chińskich firm, stawia teraz na ogniwa na bazie krzemu, dzięki czemu na pokładzie Find N5 znalazła się bateria o pojemności 5600 mAh. Obsługuje ona szybkie ładowanie przewodowe SuperVOOC 80 W i bezprzewodowe AirVOOC 50 W. Składak napędzany jest przez 7-rdzeniową wersję Snapdragona 8 Elite, stworzoną właśnie na potrzeby ultrasmukłych modeli. Procesor wspierany jest przez 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej w jedynej wersji dostępnej na rynkach międzynarodowych. Warto tu jeszcze wspomnieć, że urządzenie trafia na rynek z ColorOS 15 opartym na Androidzie 15, z zagwarantowanymi czterema dużymi aktualizacjami Androida i sześcioletnim wsparciem zabezpieczeń.

Oppo Find N5 oferuje nam 8,12-calowy ekran główny LTPO OLED o rozdzielczości FHD+ i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 1-120 Hz. Panel ma współczynnik proporcji 9,9:9 i szczytową jasność do 2100 nitów. Oprócz tego mamy 6,62-calowy zewnętrzny ekran LTPO OLED o rozdzielczości FHD+ i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 1-120 Hz. Panel ten ma współczynnik proporcji 20,7:9 i szczytową jasność do 2450 nitów. By zwiększyć produktywność oba ekrany są kompatybilne z rysikiem Oppo Pen, choć trzeba go kupić oddzielnie.

Nie można również zapominać o możliwościach fotograficznych. Oppo Find N5 wyposażono w potrójny zestaw aparatów, opracowany we współpracy z Hasselblad. Do dyspozycji dostajemy 50-megapikselową jednostkę główną (Sony LYT-700 z 21 mm ogniskową i OIS), teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix (Samsung JN5) z 3-krotnym zoomem optycznym) oraz 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym z funkcją autofokusa. Do tego mamy 8-megapikselową kamerkę do selfie.

Oppo Find N5 będzie dostępny od 28 lutego w kolorach Cosmic Black, Misty White i Dusk Purple. Ten ostatni będzie dostępny wyłącznie w Chinach. Na rodzimym rynku urządzenie kosztuje od 8999 juanów, co w przeliczeniu daje nam około 5000 zł, jednak nie ma się co łudzić, europejska cena będzie o wiele większa. Oppo na razie nie zdradziło szczegółów związanych z dostępnością i cenami na poszczególnych międzynarodowych rynkach.