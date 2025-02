Android Auto z bardzo nieprzyjemnym błędem. Jak sobie z nim poradzić?

Użytkownicy Android Auto skarżą się na irytującą usterkę

Niedawno Google wydał Android Auto w wersji 13.7 i chociaż nie znajdziemy tam w zasadzie żadnych nowości, to w kodzie odkryto już ślady na większe zmiany, jakie nadejdą w ramach kolejnych aktualizacji. Mimo iż brak ulepszeń może sprawiać, że użytkownicy nie będą chcieli instalować tego wydania, to być może warto to zrobić, a przynajmniej w sytuacji, gdy zmagacie się z usterką, na którą zaczęli uskarżać się również inni użytkownicy aplikacji, korzystający z wersji 13.4 i 13.5. O co dokładnie chodzi?

Jak wynika z dość licznych raportów publikowanych na Reddicie, telefony połączone bezprzewodowo z systemem Android Auto często nieoczekiwanie się restartują. Jak pisze jeden z użytkowników: „Zaraz po połączeniu Android Auto i próbie interakcji z ekranem, mój OnePlus 12 uruchamia się ponownie”. Podobnych komentarzy znajdziemy tam więcej:

Próbowałem wszystkiego, co przyszło mi do głowy, ale nic nie działa. To tak, jakby ktoś oszukał mnie i pozbawił dobrej funkcji w moim nowym samochodzie.

Mam ten sam problem z Audi Q5 z 2021 r. i OnePlus 12 z AA 13.5. Reaguje dopiero po interakcji z telefonem, gdy jest on podłączony do Android Auto. W przeciwnym razie wykonuje miękki restart, a następnie łączy się automatycznie.

Ten problem zaczął się dopiero około tydzień temu. Wcześniej Android Auto działał bez zarzutu. Teraz, zupełnie znikąd, restartuje mój telefon.

Na tym najwyraźniej nie koniec problemów z Android Auto, ponieważ pojawiły się również doniesienia o zrywaniu łączności bezprzewodowej. Te wzmianki znalazł serwis 9to5Google na forach wsparcia Google. Jak informuje użytkownik Galaxy S22 Ultra:

Po aktualizacji z 27 stycznia 2025 r. bezprzewodowy Android Auto przestał u mnie działać. Połączenia przewodowe działają dobrze, ale widziałem, że inni użytkownicy zgłaszali ten sam problem.

W tym przypadku wielu użytkowników stwierdziło, że musieli restartować swoje urządzenia za każdym razem, gdy chcieli ponownie połączyć się bezprzewodowo z Android Auto. Trudno więc się dziwić, że reakcje osób poszkodowanych przez tę usterkę są mocno negatywne. Zamiast bezproblemowego, szybkiego połączenia mają irytujący błąd, który naprawdę wszystko utrudnia i wymaga poświęcenia o wiele więcej czasu na uzyskanie dostępu do aplikacji.

Google do tej pory nie potwierdził publicznie istnienia tego problemu, więc nie możemy jeszcze liczyć na jakąś oficjalną poprawkę. Jak jednak wspomniałam wcześniej, w wielu przypadkach potencjalnym rozwiązaniem zdaje się instalacja Android Auto w wersji 13.7, czyli niedawno wydana przez giganta aktualizacja, która powinna być już dostępna dla wszystkich. Nie jest to rozwiązanie pewne, ponieważ jak to zwykle bywa w przypadku takich doraźnych sposobów, nie u każdego będzie to działać. Mimo wszystko warto sprawdzić, zanim Google wyda stosowną łatkę.