To największe znane podziemne jezioro termalne na Ziemi. Naukowcy zachwyceni odkryciem w Albanii

Co ciekawe, samo jezioro zostało odkryte przez ten sam zespół badaczy już w 2021 roku. Problem jednak w tym, że podczas tamtejszej wizyty naukowcy nie mieli do dyspozycji sprzętu, który umożliwiłby pomiar rozmiarów samego jeziora. Z tego też powodu podjęto decyzję, aby wrócić w to miejsce jeszcze raz, tym razem z odpowiednim wyposażeniem. Wyprawa została zrealizowana w 2024 roku. Tym razem badacze z Czech zabrali ze sobą odpowiedni sprzęt, który umożliwił potwierdzenie, że faktycznie jest to największe podziemne jezioro termalne na świecie.

Warto podkreślić tutaj, że jezioro zostało odkryte w 2021 roku podczas eksploracji jaskiń kierowanej przez Marka Audy’ego, który badaniem jaskiń zajmuje się już od lat. Celem wyprawy był względnie niezbadany pas graniczny między Albanią i Grecją. Napięcia polityczne ostatnich dekad uniemożliwiały organizowanie wypraw w ten rejon. Niejako przypadkiem podczas wyprawy, badacze zauważyli intensywny pióropusz pary wodnej nad pasmem górskim. Podążając za nim, naukowcy natknęli się na cały system jaskiń, które tylko czekały na zbadanie.

Eksploracja nowej sieci jaskiń okazała się niezwykle ciekawa. W wielu jaskiniach badacze odkryli źródła termalne, a aż 100 metrów pod powierzchnią w gigantycznej jaskini znaleziono potężne jezioro. Już wtedy naukowcy byli przekonani, że trafili na coś naprawdę wyjątkowego. Bez odpowiedniego sprzętu jednak nie byli w stanie potwierdzić swoich przypuszczeń.

Po trzech latach badacze wrócili do Albanii dzięki finansowaniu zapewnionemu przez czeską Fundację Neutron. Wyposażeni w odpowiedni sprzęt naukowcy zeszli ponownie do jaskini z jeziorem i za pomocą skanera lidarowego potwierdzili, że faktycznie udało im się odkryć największe znane podziemne jezioro termalne. Na część fundacji, która umożliwiła to odkrycie, badacze nazwali jezioro Neuron.

O jakim zatem jeziorze mówimy? Pamiętajmy, że mówimy o zbiorniku wodnym znajdującym się w jaskini ponad 100 metrów pod powierzchnią ziemi. W tym kontekście, jezioro o długości 138 metrów i szerokości 42 metrów wydaje się naprawdę imponujące.

Kierownik obu wypraw, Marek Audy przekonuje, że jego zespół zamierza ponownie wrócić do Jeziora Neuron w celu wykonania dalszych badań. Zbiornik ten i jego bezpośrednie otoczenie mogą bowiem zawierać niezwykle cenne informacje o skrywających się przed zewnętrznym światem podziemnym ekosystemie i tworzących go procesach geologicznych. Wystarczy tutaj wspomnieć o badaniach unikalnego życia biologicznego w tak odizolowanym, a jednocześnie termicznie ogrzewanym środowisku. Oprócz tego naukowcy chcą dokładniej zeksplorować całą sieć jaskiń znajdujących się w tym regionie.

Warto tutaj przypomnieć, że w 2008 roku podobne podziemne jezioro termalne — podówczas największe — odkryto na Węgrzech. Tamten zbiornik uważano za największe podziemne jezioro termalne, aż do momentu odkrycia i potwierdzenia rozmiarów jeziora Neuron. Otwartym pozostaje pytanie o to, na jak długo Neuron ten tytuł utrzyma.