Największy taki magazyn na świecie. Jaskinia zapewni ogrzewanie przez cały rok

Tak niezwykłe rozwiązanie miałoby stanowić źródło zasilania systemu ciepłowniczego, który zapewni ciepło całemu średniej wielkości miastu przez okrągły rok. W skład tej budowli wejdą trzy podziemne komory, a całość będzie miała pojemność wynoszącą 90 gigawatogodzin.

Ostatnie lata stały pod znakiem imponującego rozwoju technologii pozwalających na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Niestety, pojawiły się też pewne problemy, a prawdopodobniej największym były ograniczone opcje z zakresu magazynowania takich zasobów. Bo co nam po prężnie działających farmach wiatrowych czy słonecznych, jeśli nie będziemy w stanie przechowywać produkowanej przez nie energii?

Jednym z proponowanych rozwiązań są magazyny cieplne, które mogłyby posłużyć do gromadzenia bardzo dużych zasobów. W tym przypadku mówi się o ilości ciepła, które powinno wystarczyć do ogrzewania średniej wielkości miasta przez okres wynoszący nawet rok. Przedstawiciele Vaanta Energy wierzą w tę koncepcję i zamierzają wprowadzić ją na imponującą skalę.

Finlandia to świetne miejsce na wdrażanie tego typu rozwiązań, wszak to właśnie ten kraj jest liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o produkcję energii grzewczej (a także jej produkcję z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań). Liczące niemal ćwierć miliona mieszkańców miasto Vaanta jest dość nietypowe, ponieważ większość tamtejszych domów jest podłączona do zarządzanego przez gminę podziemnego systemu ciepłowniczego o długości 600 kilometrów.

Jeśli plany się powiodą, to w fińskim mieście Vaanta powstanie największy na świecie magazyn energii cieplnej

Ta podziemna infrastruktura służy do pompowania ciepłej wody docierającej do wymienników ciepła zainstalowanych w budynkach. Ciepło jest w ten sposób przekazywane, a schłodzona woda powraca do instalacji, gdzie jest jeszcze raz podgrzewana. I choć obecnie ciepło pochodzi ze spalania drewna oraz odpadów, to w 2028 roku na miejscu ma zacząć funkcjonować placówka oparta na energii odnawialnej.

Co wiemy na temat samego systemu magazynowania? Powstanie on w ramach projektu Varanto, który obejmie trzy jaskinie. Każda z nich będzie miała ponad 300 metrów długości, 40 metrów wysokości i 20 metrów szerokości. Objętość tak imponujących rozmiarów obiektu wyniesie łącznie 1,1 miliona metrów sześciennych, dzięki czemu możemy mówić o rekordzie w skali świata.

Jaskinie będą zlokalizowane na głębokości stu metrów, a wewnątrz ma panować wysokie ciśnienie, dzięki któremu znajdująca się tam woda będzie mogła zostać podgrzana do 140 stopni Celsjusza. W grę wchodzi także wykorzystywanie ciepła odpadowego wytwarzanego przez obiekty przemysłowe. Decyzje w tej sprawie będzie podejmował inteligentny system, biorąc pod uwagę jakie rozwiązanie jest najbardziej optymalne w danym momencie.