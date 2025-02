Klawisz Copilot będzie można zastąpić. Microsoft się poddał

Microsoft może zezwolić użytkownikom na ponowne mapowanie klawisza Copilot. Ustawienie to prawdopodobnie pojawi się w nadchodzących wersjach systemu Windows 11 24H2. Inna plotka głosi, że producent planuje dodać opcję konfiguracji klawisza Copilot w celu otwierania menu kontekstowego.

Copilot jest już passe?

Jeśli tak się stanie, menu kontekstowe otworzy się w dowolnym miejscu, w tym w przeglądarce, na pulpicie lub w Eksploratorze plików. Obecnie klawisz Copilot otwiera internetową aplikację Copilot dla systemu Windows 11. Ale na komputerach firmowych zamiast tego uruchamia aplikację Copilot, która przekierowuje do… Microsoft 365 Office.

Tu przypomnę, że niektóre urządzenia Surface posiadały przycisk Menu, który został zastąpiony właśnie przez Copilota. Mocno reklamowano tę zmianę – jako najważniejszą w klawiaturze komputerów z systemem Windows od czasu dodania klawisza Windows trzy dekady temu. Microsoft planował ten klawisz jako punkt wejścia użytkownika do świata SI. Co zatem nie wyszło?

Jednym z powodów słabej sprzedaży był brak jakichkolwiek innowacji ze strony Copilota, przez co klawisz stał się po prostu kolejnym przyciskiem, który użytkownik może nacisnąć z ciekawości, a nie w celu wykonania konkretnego zadania. Co więcej – sprzedawcy laptopów zaczęli otrzymywać skargi od klientów na ten klawisz i chcieli go wyłączyć. Sami producenci zaczęli się obawiać, że laptopy z nim nie będą się sprzedawać.

W listopadzie 2024 roku Microsoft wprowadził opcję “Dostosuj klawisz Copilot na klawiaturze”, umożliwiając użytkownikom zastosowanie go do otwierania wybranej aplikacji lub wyszukiwarki systemowej. Teraz planuje pozwolić na ponowne mapowanie klawisza Copilot, aby otworzyć bardziej użyteczne menu kontekstowe. Ale to tylko pogłoski, więc co z nim rzeczywiście będzie – nie wiadomo. Pewne jest jednak jedno – pod względem tego klawisza Microsoftowi kompletnie nie wyszło.