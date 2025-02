Legendarny Nikon w nowej odsłonie

Superzoom Nikon Coolpix P1100

Najnowsza odsłona superkomaktu Nikona wyposażona została w matrycę BSI CMOS 16 Mpix o rozmiarze 1/2.3″, współpracującą z obiektywem o zakresie ogniskowych 4,3-549 mm i jasności f/2.8-8, co daje ekwiwalent 24-3000 m dla pełnej klatki i jak nietrudno policzyć, zoom ×125. Konstrukcja optyczna jest stabilizowana i składa się 17 elementów rozmieszczonych w 12 grupach – elementy specjalne to 5 soczewek ze szkła ED i 1 soczewka ze szkła Super ED. Rozdzielczość zdjęć wynosi maksymalnie 4608 × 3456, dostępne są tryby RAW i JPG, a w trybie seryjnym fotografować można z prędkością do 7 fps.

Czytaj też: Samyang AF 35-150 mm f/2-2.8 – czy szkło dla pełnej klatki ma sens w połączeniu z korpusem APC-C? (test)

Jeśli te parametry wyglądają dla was znajomo, to nie bez przyczyny. Jest to bowiem konstrukcja bliźniacza do starszego modelu Nikon Coolpix P1000 – poza podstawowymi parametrami wskazuje na to także identyczny wizjer i ekran, a także dość niemłody układ AF bazujący wyłącznie na detekcji kontrastu. Zmiany dotyczą natomiast zastąpienia przestarzałego gniazda microUSB w aparacie nowoczesnym złączem USB-C, które zgodnie z regulacjami UE pozwala teraz także na ładowanie akumulatora w aparacie.

Sugerowana cena detaliczna ustalona została na 5199 zł

Obiektyw Nikkor Z 35 mm f/1.2 S

Konstrukcja obiektywu: 17 elementów w 15 grupach (3 soczewki ze szkła ED, 3 soczewki asferyczne, 1 soczewka asferyczna ze szkła ED)

Kąt widzenia: 63° (FF), 44° (APS-C)

AF: silnik liniowy STM

Liczba listków przysłony: 9 (przysłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/16

Minimalna odległość ogniskowania: 30 cm

Maksymalny współczynnik powiększenia: ×0,2

Rozmiar filtra: 82 mm

Wymiary (średnica × długość): 90 mm × 150 mm

Waga: 1060 g

Cena na dzień pisania recenzji: ~13999 zł

Najnowszy obiektyw Nikona to klasyczna ogniskowa 35 mm w wyjątkowo jasnym wydaniu. Szkło charakteryzuje się znakomitą rozdzielczością, a bardzo wysoka jasność i 11-listkowa przysłona kołowa gwarantuje doskonały bokeh – konstrukcja optyczna obliczona została tak, by nie powstawały kolorowe obwódki na krążkach pozaogniskowych.

Konstrukcja optyczna składa się z 17 elementów w 15 grupach, w tym z 3 soczewek ze szkła ED, 3 soczewek asferycznych oraz 1 soczewki asferycznej ze szkła ED. Powierzchnie soczewek pokryte zostały zaawansowanymi powłokami przeciwodblaskowymi: mezo-amroficzną, ARNEO i nanokrystaliczną, które mają zapewnić najlepszą w swojej klasie pracę obiektywu pod światło.

Obiektyw został wyposażony w szybki dwusilnikowy autofocus STM o wysokiej precyzji, z możliwością włączenia liniowego nastawiania ostrości podczas filmowania. Efekt oddychania został zredukowany.

Obiektyw Nikkor Z 35 mm f/1.2 S wyposażony został w uszczelnienia, pozwalające na pracę w trudnych warunkach. Szkło dostępne jest w przedsprzedaży, a jego cena ustalona została na 13999 zł.