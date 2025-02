Micron zwiększa szybkość. Pierwszy dysk SSD o imponującej prędkości wchodzi na rynek

Micron 4600 to dysk SSD M2 2280 z czterema konfiguracjami pamięci masowej: 512 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Zastosowanie w nim interfejsu PCIe Gen5 pozwoliło na osiągnięcie prędkości, które realnie przełożą się na zauważalne przyśpieszenie działania rozmaitych narzędzi.

Co potrafi dysk SSD firmy Micron?

Micron twierdzi, że jego pierwszy konsumencki dysk SSD PCIe Gen5 podwaja przepustowość dysków SSD opartych na Gen4, zapewniając prędkość operacyjną do 14,5 GB/s przy odczycie sekwencyjnym i 12 GB/s przy zapisie sekwencyjnym (w porównaniu z dyskiem SSD Micron 3500 PCIe Gen4). Prędkość losowa wynosi 2 100 000 IOPS przy odczycie i zapisie. Te ulepszenia wydajności przyniosą zwłaszcza przy intensywnym wykorzystywaniu, jak uruchamianie modeli dużego języka (LLM) i innych zadań opartych na sztucznej inteligencji.

Micron podaje również, że nowy model charakteryzuje się nawet o 11% lepszą wydajnością w teście PCMark10 w porównaniu do istniejących modeli PCIe Gen5. W praktyce jego działanie sprawi, że aplikacje multimedialne i rozrywkowe mogą działać do 61% szybciej, przy zastosowaniach w przemyśle energetycznym można będzie odczuć działanie szybsze nawet o 59%, a w naukach przyrodniczych do 38% szybciej.

Ale to nie wszystko, gdyż w każdym zastosowaniu Micron 4600 oferuje niższy stosunek prędkości do watów, co przekłada się na lepszą wydajność. Jest to możliwe dzięki zastosowanym układom pamięci G9 TLC od NAND. Dysk pobiera do 8,5 W mocy podczas pracy i przy szczytowych prędkościach, a ponadto jest oceniany na 2 miliony godzin średniego czasu do awarii i wytrzymałość (TBW) 300–1600 TB.

Dysk SSD Micron 4600 PCIe Gen5 jest już dostępny w sprzedaży na całym świecie, jednakże jego cena nie została póki co podana.