Zmiany i nowości, które wkrótce znajdziesz w Windows 11

Microsoft testuje nowe funkcje systemu Windows 11 w ramach programu Windows Insider. Te, które faktycznie pojawią się w niedalekiej przyszłości, trafiają do kanału Release Preview. Właśnie ukazała się w nim kompilacja 26100.3321 i już wiemy, że pojawi się co najmniej pięć zmian. Jakich?

Windows 11 z ulepszeniami

Od razu uprzedzę – rewolucji nie ma. Jednak zmiany te będą widoczne i wpłyną na codzienne użytkowanie systemu choćby wizualnie. Taką zmianą jest nowa ikona baterii. To tylko zmiana kosmetyczna, ale nowa wersja jest bardziej czytelna i lepiej alarmuje, gdy zasilanie zbliża się do wyczerpania. Oczywiście dotyczy to tylko laptopów. Natomiast wszystkie urządzenia przestaną wyświetlać irytując powiadomienie o wykonaniu kopii zapasowej plików.

Komunikat ten pokazuje się na pasku adresu Eksploratora Plików, zachęcając do wykonania kopii na OneDrive za pomocą systemowej aplikacji. Jest to dla większości osób niepotrzebne i było tylko irytującym dodatkiem, dlatego dobrze, że zniknie. Jednak prawdopodobnie nie stanie się to samoczynnie, a trzeba będzie wyłączyć to przypomnienie w ustawieniach.

Następna zmiana dotyczy funkcji Spotlight, czyli mechanizmu odpowiadającego za wyświetlanie zdjęć na ekranie blokady. Czasami widzimy coś ciekawego i chcemy dowiedzieć się na ten temat więcej – w tym celu zostanie dodana nowa ikonka w prawym, dolnym rogu ekranu. Czyli – dostęp do informacji będzie wygodniejszy.

Kolejna rzecz to uproszczone udostępnianie paska zadań. Będzie można po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy aplikację, wybrać plik, a następnie go udostępnić. Ostatnią nowością będą dodatkowe funkcje Narratora, co ma na celu ułatwić korzystanie z Windows 11.

Jak napisałem – rewolucji nie ma, ale te małe zmiany mogą znacząco wpłynąć na komfort użytkowników systemu.