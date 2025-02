Microsoft aktualizuje oficjalną listę obsługiwanych przez Windows 11 24H2 procesorów

Microsoft na nowej liście obsługiwanych procesorów AMD i Intel dla Windows 11 24H2 dodał przede wszystkim układy AMD Ryzen z serii 8000, przeznaczone do komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Jednak nadal brakuje tam wielu nowoczesnych układów.

Windows 11 24H2 – nowe procesory z pełnym błogosławieństwem MS

Choć wprowadzono sporo nowych układów, to na liście wsparcia nadal brakuje Ryzen 9000, Ryzen AI Max+, a także układów z serii 300. O ile Ryzeny 9000 zostały ogłoszone niedawno, na targach CES 2025, AI Max+ pojawiły się na targach Computex 2024 w czerwcu ubiegłego roku. Ich nieobecność może dziwić, ponieważ były szybciej niż pojawiła się wersja 24H2.

Czy to wina Microsoftu czy samego AMD? Trudno powiedzieć, aczkolwiek to nie pierwszy raz, kiedy wsparcie dla układu “czerwonych” jest opóźnione. A nowe procesory, które oficjalnie znalazły się na liście obsługiwanych przez Windows 24H2, to:

AMD Ryzen 7 8700G

AMD Ryzen 5 8500G

AMD Ryzen 5 8500GE

AMD Ryzen 5 8600G

AMD Ryzen 3 8300G

AMD Ryzen 5 PRO 8540U

AMD Ryzen 7 PRO 8700G

AMD Ryzen 5 PRO 8600G

AMD Ryzen 5 PRO 8600GE

AMD Ryzen 5 PRO 8500G

AMD Ryzen 3 PRO 8300G

AMD Ryzen 3 PRO 8300GE

AMD Ryzen 5 PRO 8640HS

AMD Ryzen 5 PRO 8640U

AMD Ryzen 5 PRO 8645HS

AMD Ryzen 7 PRO 8840HS

AMD Ryzen 7 PRO 8840U

AMD Ryzen 7 PRO 8845HS

AMD Ryzen 7 PRO 8945HS

Pełną listę wszystkich wspieranych procesorów znajdziesz tutaj na oficjalnej stronie Microsoftu. Po stronie Intela sprawa jest bardziej skomplikowana. Microsoft usunął kilka jego procesorów, które teoretycznie powinny działać w systemie Windows 11 24H2, a kilka innych dodał.