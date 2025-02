Windows 11 czekają zmiany w menu Start, udostępnianiu i wyszukiwaniu. Microsoft już je testuje

Dlaczego Microsoft opublikował aż dwie kompilacje? Ponieważ jedna jest prostsza, a druga bardziej złożona. Pierwsza to Preview Build 22635.4950 (KB5052078) i wkrótce znajdzie się w kanale Beta. Druga to Preview Build 26120.3291 (KB5052080) i prawdopodobnie trafi do Beta dopiero w drugiej połowie roku.

Jakie zmiany czekają Windows 11?

Kompilacja Windows 11 26120.3291 wprowadza opcję wyszukiwania sematycznego. Użytkownik może wyszukiwać pliki wg opisu, a nie nazwy plików. Funkcja ta jest już dostępna dla wielu osób korzystających z systemowej aplikacji Zdjęcia – można np. napisać w wyszukiwarce “las”, a mechanizmy odpowiedzialne za takie wyszukiwanie znajdą wszystkie zdjęcia z lasem. Podobne rozwiązanie mają od dłuższego czasu Zdjęcia Google. W Windows Zdjęcia są zintegrowane z chmurą, dlatego też uwzględniane są pliki znajdujące na dysku sieciowym. Ale uwaga – ta funkcja jest ograniczona tylko do komputerów z procesorami Snapdragon firmy Qualcomm.

W bardziej zaawansowanej wersji Windows Insider 22635.4950 testowane są dwie nowe funkcje, w tym nowy interfejs udostępniania. Przypomina nieco Windows Snap – przeciągasz plik na górę ekranu, aby wybrać różne opcje przekazania pliku.

Microsoft wprowadza także nowe usprawnienia w menu Start, ale tu nie ma zaskoczenia – były one zapowiadane wcześniej. Będzie można skonfigurować Start na kilka sposobów: poprzez nowy widok siatki, uporządkowany alfabetycznie lub wprowadzić nowy widok „kategorii”. Pierwszy jest dość prosty i wygląda jak kolejna modyfikacja obecnego widoku alfabetycznego “Wszystkie”. Widok kategorii automatycznie zorganizuje aplikacje w różne kategorie, w oparciu o to, co Microsoft wie o aplikacji i jak często jest używana.

Jeśli ktoś jest chętny do przetestowania nowych funkcji, może w dowolnej chwili dołączyć do programu Windows Insider. Przypomnę tylko, że testowe wydania mogą być niestabilne i nie działać zgodnie z oczekiwaniami.