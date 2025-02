Tej aktualizacji aplikacji mObywatel po prostu nie możesz przeoczyć. Inaczej stracisz dostęp

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że we wtorek 25 lutego 2025 roku zostanie odnowiony certyfikat domenowy aplikacji mObywatel. W efekcie, aby móc nadal korzystać z aplikacji po tej dacie, użytkownicy muszą zaktualizować ją do najnowszej wersji – oznaczonej numerem 4.50.1 lub wyższym. Jeśli ktoś tego nie zrobi, po 25 lutego nie będzie mógł się zalogować do aplikacji ani korzystać z jej funkcji, takich jak cyfrowe dokumenty (np. mDowód), e-recepty czy inne usługi. Użytkownicy starszych wersji aplikacji otrzymali już powiadomienia PUSH. Na szczęście większość użytkowników ma włączone automatyczne aktualizacje i nie musi w zasadzie podejmować żadnych działań. A o co właściwie chodzi z tą wymianą certyfikatu? Już tłumaczę.

Certyfikat domenowy (zwany też certyfikatem SSL/TLS) to cyfrowy dokument, który potwierdza tożsamość serwera (np. tego, z którym łączy się aplikacja mObywatel) i umożliwia szyfrowanie danych przesyłanych między użytkownikiem a serwerem. Certyfikaty mają określony okres ważności (zazwyczaj od kilku miesięcy do 2-3 lat), a ich regularna wymiana zmniejsza ryzyko, że ktoś złamie stare szyfrowanie lub wykorzysta skradziony certyfikat. W międzyczasie standardy szyfrowania ewoluują, więc nowe certyfikaty korzystają z nowszych, bezpieczniejszych technologii. Poza tym jeśli certyfikat byłby ważny bez końca, w przypadku jego naruszenia trudniej byłoby go unieważnić. W przypadku mObywatela, stary certyfikat wygasa 25 lutego 2025 roku, więc musi zostać zastąpiony nowym.

Czytaj też: Ministerstwo Cyfryzacji promuje aplikację mObywatel

Tymczasem jak informowało niedawno Ministerstwo Cyfryzacji, mObywatel jest jedną z najpopularniejszych aplikacji tego typu w Europie – dostępnym w programie mDowodem posługuje się już 8,75 mln obywateli. W czasie pierwszej edycji kampanii reklamowej, która miała miejsce w listopadzie 2024, roku aplikacja zyskała sobie aż 0,5 mln nowych użytkowników. Co więcej, nie jest to chwilowa popularność – codziennie odnotowywane jest 600 tysięcy unikalnych logowań do serwisu, co oznacza, że aplikacja jest w powszechnym użyciu na co dzień.