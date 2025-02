Najdroższe samochody na świecie. Właśnie doszło do dwóch rekordowych transakcji

Legendarny Mercedes i kultowe Ferrari znalazło nowych właścicieli

Dziś nikogo nie dziwią samochody kosztujące miliony, a nawet dziesiątki milionów złotych, jeśli mówimy akurat o hipersamochodach ograniczonych produkcyjnie i oferujących wyjątkowe możliwości, czy połączenia. Jednak cokolwiek by nie powiedzieć o starych samochodach, ich wartość praktyczna oraz możliwości na drogach są nieporównywalnie mniejsze od tego, co można poczuć za kierownicą nawet taniego nowoczesnego samochodu sportowego. Nie samymi osiągami i zaawansowaniem kolekcjoner jednak żyje, bo klasyki, jak to klasyki, zdobywają serca bogaczy w zupełnie innym stylu, a wartość historyczna jest właśnie jednym z nich. Tak się składa, że pierwszy tydzień lutego 2025 roku był momentem, w którym dwa legendarne samochody pobiły rekordy aukcyjne, sprzedając się za łącznie niemal 90 milionów dolarów (ponad 360 mln złotych).

1 lutego 2025 roku w domu aukcyjnym RM Sotheby’s, podczas licytacji w Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie, 1954 Mercedes-Benz W196 R Stromlinienwagen został sprzedany za rekordową kwotę 53,9 miliona dolarów. Ten wyjątkowy egzemplarz W196 R to jeden z zaledwie czterech zachowanych w kompletnym stanie modeli o opływowej konstrukcji Stromlinienwagen. Pojazdy te prowadzili legendarni kierowcy tacy jak Juan Manuel Fangio i Stirling Moss, mimo swojego wieku były w stanie rozwijać prędkość nawet 299 km/h, a nawet znalazły się na podium, bo zaliczyły zwycięstwo podczas Grand Prix Buenos Aires w 1955 roku. Sprzedaż jednego z zachowanych egzemplarzy ustanowiła nowy rekord dla samochodów Grand Prix.

Zaledwie kilka dni później, 5 lutego 2025 roku, podczas aukcji w Paryżu kolejne motoryzacyjne arcydzieło trafiło pod młotek. Model 1964 Ferrari 250 LM został sprzedany za 36,3 miliona dolarów i trudno się temu dziwić, bo zajmuje on wyjątkowe miejsce w historii motoryzacji jako ostatnie Ferrari, które odniosło zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 24-godzinnego wyścigu Le Mans w 1965 roku. Wyprodukowano jedynie 32 egzemplarze tego modelu, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych samochodów kolekcjonerskich. Jego sukcesy na torach wyścigowych oraz niezwykle ograniczona produkcja miały kluczowy wpływ na rekordową cenę osiągniętą podczas aukcji.

Ostatnie transakcje podkreślają rosnącą tendencję wśród inwestorów, którzy coraz częściej szukają namacalnych aktywów o historycznym znaczeniu i udokumentowanym wzroście wartości. Klasyczne samochody, zwłaszcza te o bogatej historii wyścigowej i limitowanej produkcji, stają się coraz atrakcyjniejszą alternatywą inwestycyjną, co potwierdza fakt, że w historii ludzkości jest już 20 samochodów, które zostały sprzedane za ponad 20 milionów dolarów. Co ciekawe, to modele Ferrari dominują w tej ekskluzywnej grupie.