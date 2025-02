Pancerny Leopard wraca na polowanie! Niemiecka legenda dostaje nowe życie

Węgry i Niemcy połączyły siły. Owocem są potężne czołgi Leopard 2A7HU

Niemiecka firma zbrojeniowa KNDS Deutschland oraz węgierska spółka HM Currus Zrt. utworzyły 20 lutego wspólne przedsięwzięcie o nazwie LEOPARD Hungary MRO Kft. Jego cel? Zapewnienie kompleksowego wsparcia logistycznego dla systemów KNDS wykorzystywanych przez Węgierskie Siły Zbrojne. Głównym obszarem działalności spółki ma być utrzymanie niemieckich sprzętów wojskowych w rękach węgierskiej armii w dobrej kondycji, a obejmuje to czołgi podstawowe Leopard 2A7HU, armatohaubice samobieżne PzH 2000, pojazdy ewakuacyjne Wisent 2HU oraz mosty szturmowe Leguan. Dodatkowo firma zajmie się utrzymaniem infrastruktury symulacyjnej i szkoleniowej związanej z tymi systemami, a samo jej powstanie jest następstwem kontraktu z grudnia 2018 roku. Ten obejmował zakup 44 nowych czołgów Leopard 2A7+ (oznaczonych jako A7HU), 24 armatohaubic PzH 2000 oraz pojazdów wsparcia.

Czytaj też: Mały, szybki, ale za to potężny. Dlaczego MERKÜT to “lekarstwo na czołgowy problem”?

Pierwsza dostawa Leopardów 2A7HU miała miejsce w grudniu 2023 roku, a zakończenie jej dostaw ma mieć miejsce już w tym roku 2025 rok. Jeśli idzie o ulepszenia w porównaniu do standardowego modelu Leopard 2A7, to obejmują one zdalnie sterowany moduł uzbrojenia FN Herstal, wzmocniony pancerz dachowy, zaawansowany system kierowania ogniem z możliwością automatycznego śledzenia celów oraz stabilizowany peryskop dowódcy (PERI RTWL). Po tych dodatkach Leopard 2A7HU waży około 67,5 tony, a jego silnik V-12 MTU MB 873 o mocy 1500 KM pozwala na osiągnięcie prędkości do 72 km/h oraz zasięgu operacyjnego rzędu 450 km.

Czytaj też: Leopardy 2 są za słabe, więc Niemcy budują superczołg. Drapieżny dojczkot wychodzi z cienia

Dla węgierskich sił zbrojnych samo wprowadzenie do użytku Leopardów 2A7HU przekłada się na znaczący wzrost potęgi sił pancernych, bo zastąpią one przestarzałe czołgi T-72M1. W celu płynnego przejścia na nowy sprzęt, szkolenia załóg odbywają się już od dłuższego czasu przy użyciu czołgów Leopard 2A4HU oraz symulatora czołgu Leopard 2 w jednej z baz wojskowych. Co ciekawe, pierwszy Leopard 2A7HU został zauważony na terytorium Węgier 22 sierpnia 2023 roku, w pobliżu granic z Austrią i Słowacją, a niektóre z dostarczonych początkowo jednostek początkowo pełniły rolę modeli referencyjnych dla produkcji, zanim zostały w pełni włączone do aktywnej służby.

Czytaj też: Pierwszy taki czołg Rosjan przypomina, jak to miała być Armata, a jest klapa

Sam kontrakt obejmuje nie tylko pojazdy bojowe, ale także niezbędny sprzęt wsparcia, bo Węgry zakupiły też 3 mosty szturmowe Leguan, 5 opancerzonych pojazdów ewakuacyjnych Wisent 2 oraz 9 pojazdów ewakuacyjnych Bergepanzer 3 “Büffel”. Cały program modernizacyjny ma wartość 1,6–1,8 miliarda euro, a wszystkie dostawy mają zakończyć się do 2028 roku.