Gracze będą zachwyceni – Nvidia udostępnia wtyczkę DLSS 4 dla Unreal Engine 5

Zestaw funkcji dostępnych wyłącznie na urządzeniach firmy Nvidia obejmuje generowanie wielu klatek i ramek, rekonstrukcję promieni, superrozdzielczości, DLAA, technologię Reflex Low Laency i skalowanie obrazu Nvidia w ramach pakietu DLSS. Należy pamiętać, że pomimo obsługi kart graficznych począwszy od serii RTX 20, nie wszystkie funkcje DLSS 4 są dostępne dla starszych generacji .

Co się zmieni dzięki DLSS 4?

Technologie, jakie przynosi DLSS 4, mogą znacząco wpłynąć nie tylko na jakość obrazu, ale również komfort rozgrywki. DLSS Multi Frame Generation zwiększa liczbę klatek na sekundę, wykorzystując sztuczną inteligencję do generowania do trzech klatek na każdą renderowaną. Rozwiązanie to jest oparte na kartach graficznych GeForce RTX serii 50 i rdzeniach Tensor piątej generacji. Ponadto generowanie ramek DLSS zwiększa wydajność dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do tej czynności, zapewniając jednocześnie doskonałą responsywność dzięki technologii Nvidia Reflex.

DLSS Ray Reconstruction poprawia jakość obrazu, wykorzystując sztuczną inteligencję do generowania dodatkowych pikseli w scenach intensywnie śledzonych promieniami. Zastępuje ręcznie dostrajane odszumiacze siecią AI wyszkoloną przez superkomputer Nvidia, która generuje wyższej jakości piksele pomiędzy próbkowanymi promieniami. Kolejna wtyczka to DLSS Super Resolution – zwiększa wydajność dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do tworzenia klatek o wyższej rozdzielczości z danych wejściowych o niższej rozdzielczości. DLSS próbkuje wiele obrazów o niższej rozdzielczości i wykorzystuje dane o ruchu oraz informacje zwrotne z poprzednich klatek do tworzenia obrazów o wysokiej jakości.

Jak dotąd gry takie jak Cyberpunk 2077 , Indiana Jones and the Great Circle , Alan Wake 2, Marvel Rivals i Star Wars Outlaws wydały aktualizacje z obsługą DLSS 4. Jednak dzięki oficjalnej wtyczce do Unreal Engine 5 można się spodziewać, że w nadchodzących grach funkcje skalowania obrazu i generowania klatek będą dostępne dla graczy. Dzięki temu zabawa będzie jeszcze bardziej realistyczna i immersyjna.