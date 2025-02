A jednak będą – RTX 5050, 5060, 5060 Ti zauważone w oficjalnych dokumentach

Partner firmy Nvidia, Zotac, niedawno zarejestrował kilka swoich procesorów graficznych z serii RTX 50 w Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) . Procesory graficzne zawierają nadchodzące SKU, takie jak GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5070, a nawet karty klasy 60, takie jak RTX 5060 i RTX 5060 Ti.

Kiedy RTX-y w przystępnej cenie?

Warto zauważyć, że samo zarejestrowanie nazw handlowych tych kart nie gwarantuje, że trafią one na rynek, aczkolwiek znając poprzednie rodziny kart GeForce, można się spodziewać, że wymienione modele RTX na pewno pojawią – prędzej czy później. Prędzej możemy zobaczyć RTX 5060, ponieważ plotki sugerują, że ta karta trafi do sprzedaży już w marcu. Co ciekawe, RTX 5050 ma pojawić się w bliskiej przyszłości w dwóch wersjach – jednk będzie przeznaczona dla laptopów, druga zaś do komputerów stacjonarnych. A poprzednik – czyli GeForce RTX 4050 – był dostępny tylko dla urządzeń mobilnych.

Data rejestracji nazw przez Zotac to 12 lutego 2025 roku. Prawdopodobnie RTX 5050 będzie kartą poniżej 300 USD. Nie wiemy o niej zbyt wiele, aczkolwiek analitycy spekulują, że prawdopodobnie będzie miała 8 GB pamięci VRAM. Ma być to pamięć GDDR6, co wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ Nvidia w nowej generacji mocno stawia na GDDR7.

Niezależnie od tego, kiedy nowe modele RTX wejdą na rynek, Nvidia powinna przygotować ich spory zapas. RTX 5090 są bardzo trudne do zdobycia pomimo wysokiej ceny, a 5080 schodzą bardzo szybko i w wielu miejscach pojawiają się narzekania na stany magazynowe. No i pozostaje mieć nadzieje, że w tym przypadku nie będzie żadnych stopionych kabli.