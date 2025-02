Test GeForce RTX 5090 i RTX 5080 w zastosowaniach profesjonalnych. Jak wypadają na tle poprzedników?

RTX 5090 i RTX 5080

Obie karty to nowości od zielonych, które mają zastąpić poprzedników. Jako przykład RTX 5090 wykorzystaliśmy model Founders Edition. Jest to dosyć kompaktowy model, który zajmuje 2 sloty PCI, ma długość 304 mm i waży ok. 1800 g. Mamy tutaj ciekawe chłodzenie Double Flow Through. Karta wygląda też naprawdę dobrze, jest też znakomicie wykonana. Jej pełny test i wydajność w grach znajdziecie tutaj.

Z kolei przykładem RTX 5080 jest model Astral OC od Asusa. Tym razem jest to potężna karta zajmująca 3,8 slota PCI, mająca długość 357,6 mm i ważąca ok. 2,95 kg. Za chłodzenie odpowiadają cztery wentylatory, mamy też podwójny BIOS. Karta ma też fabryczne OC, które jest całkiem spore. Jej pełny test znajdziecie tutaj.

Oba modele porównaliśmy do poprzedniej generacji – RTX 4080 SUPER w wykonaniu Nvidi oraz RTX 4090 w wykonaniu Gigabyte. W testach wykorzystaliśmy 8 programów, które sprawdzają wydajność w różnych zastosowaniach. W momencie wykonywania testów nie wszystkie programy chciały też prawidłowo współpracować z nowymi kartami. Cinebench 2024 czy Octanebench nie wykrywały nowych kart i takich przypadków może być więcej. Część oprogramowania musi więc zostać przystosowana pod RTX 5000, ale z pewnością z czasem takie problemy znikną. W testach wykorzystaliśmy też sterowniki Studio 572.16, czyli przygotowany pod właśnie zastosowania profesjonalne.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 7950X3D Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock X670E Taichi Carrara Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram PX500 Gen. 2 1 TB Zasilacz FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa be quiet! Silent Base 802 Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

3DF Zephyr

Zacznijmy od pierwszego programu, który służy do fotogrametrii. W opcjach oczywiście włączyłem wsparcie dla CUDA. Jak widać po wynikach, oba nowe modele wypadają lepiej nawet od RTX 4090. RTX 5080 ma przewagę ok. 5,8%, a RTX 5090 ok. 8,1%. Z kolei przewaga na RTX 4080 SUPER wynosi ok. 9% oraz ok. 11,4%. Różnice nie są więc duże ale widać, że nowa generacja lepiej sobie tutaj radzi.

Blackmagic RAW

W kolejnym programie mamy ponownie przewagę RTX 5080 nad RTX 4090 wynoszącą ok. 2,5% w obu testach. Nad RTX 4080 SUPER wynosi ona ok. 11,6% i ok. 12,1%. RTX 5090 wygrywa z RTX 4090 o ok. 14%. Nowa generacja kart wypada więc ponownie lepiej od poprzedników.

Blender

W Blenderze RTX 4090 wraca na miejsce pomiędzy RTX 5090 a RTX 5080. Przewaga RTX 5080 nad RTX 4080 SUPER wynosi od ok. 8,4% do ok. 14% w zależności od testu. Strata do RTX 4090 to od ok. 16% do ok. 23%. Z kolei RTX 5090 notuje bardzo ładną przewagę nad poprzednikiem wynoszącą od ok. 30,4% do ok. 41,9%.

D5 Render

W kolejnym teście ponownie RTX 5080 wyprzedza RTX 4090 o ok. 5,3%. Z kolei nad RTX 4080 SUPER przewaga wynosi już ok. 28,1% – bardzo ładna różnica. Z kolei RTX 5090 wygrywa z RTX 4090 o ok. 25% – tutaj też przewaga jest znacząca.

Geekbench AI

Geekbench AI powinien dobrze pokazać różnice w wydajności właśnie w takich zastosowaniach. RTX 4090 wyprzedza RTX 5080 w dwóch testach (o ok. 4% i 4,9%), z kolei w jednym (Half Precision) przegrywa o ok. 13%. RTX 5090 ponownie znajduje się na szczycie wykresu z przewagą od ok. 14,7% do ok. 25,8%.

Handbrake

W Handbrake przy wykorzystanie enkodera NVENC widać różnice pomiędzy seriami kart. RTX 4000 wypadają o ok. 13% gorzej od swoich odpowiedników w nowej serii.

UL Procyon

W pierwszym z benchmarków widać, że RTX 4090 rozdziela obie nowe karty Nvidia. RTX 5080 wygrywa z RTX 4080 SUPER o 17,2%, 16,9% oraz 35,6% z poprzednikiem. Z kolei RTX 5090 ma przewagę nad RTX 4090 o kolejno 25,7%, 19,4% oraz 34,3%. Tutaj widać, że wzrosty wydajności nad poprzednią generacją są spore.

W drugim z testów ponownie RTX 4090 rozdziela obie karty, choć jest dosyć blisko RTX 5080. Różnice pomiędzy nimi wynoszą kolejno 4,8%, 5,2%, 4,9% oraz 8,3%. Jak widać, nie są one wcale wysokie. Z kolei RTX 5080 wygrywa z RTX 4080 SUPER o kolejno 23,8%, 22,4%, 20,2% oraz 9,8%. Tutaj widać, że różnice już są większe. Jeszcze większe znajdziemy pomiędzy RTX 4090 a RTX 5090: 33,5%, 31,4%, 27,8% i 19,4%.

V-Ray RTX

Na koniec pozostał V-Ray z testem RTX. Nowe modele wyprzedzają poprzedników o ok. 35% (5080 vs 4080 Super) i ok. 36% (5090 vs 4090).

Test GeForce RTX 5090 i RTX 5080 w zastosowaniach profesjonalnych – podsumowanie

GeForce RTX 5090 i RTX 5080 mają więc przewagę nad poprzednikami w zastosowaniach profesjonalnych w każdym z testów. Różnice zależą od danego programu co nie jest zaskoczeniem. W wielu zastosowaniach nowa generacja radzi sobie znacznie lepiej od poprzedniej, jak np. w V-Ray RTX, testach AI Procyon czy D5 Render. RTX 5090 bez wątpienia jest najwydajniejszym modelem, który we wszystkich testach zajmuje czołowe miejsce na wykresach. RTX 5080 potrafi zaskoczyć i w części programów wyprzedzić RTX 4090. Jeśli więc kupujecie nowy sprzęt to warto poczekać, aż ceny GeForce RTX 5090 i RTX 5080 spadną znacznie bliżej sugerowanych i będą normalnie dostępne w sklepach.