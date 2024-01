Test Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition

Jak wygląda i co oferuje Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition?

W zestawie otrzymujemy tylko przejściówkę zasilania na 3x 8-pin. Szkoda, że nie ma holder, bowiem ten zdecydowanie by się tutaj przydał. Przejściówka to zawsze dodatek, który przyda się tylko jeśli macie starszy zasilacz.

Wygląd to plus testowanej konstrukcji. Mamy białe podświetlenie z boku oraz na charakterystycznych wcięciach po obu stronach. Poza tym całość jest czarna i utrzymana w typowej dla kart Nvidia stylistyce. Jeśli nie chcecie RGB w Waszej skrzynce to ta konstrukcja może przypaść do gustu. Jakość wykonania jest świetna. Całość wykonana jest aluminium, spasowanie elementów jest bez zarzutów a karta w rękach robi świetne wrażenie. Pod względem jakości jest to jedna z najlepszych konstrukcji jaką możecie mieć, a karty innych producentów dostępne w równie niskiej cenie zazwyczaj pod tym względem po prostu słabiej wypadają.

Wymiary grafiki to 304 x 138 x 61 mm – zajmuje 3 sloty PCI. Nie jest to bardzo długa konstrukcja i spokojnie powinna zmieścić się nawet w trochę mniejszych obudowach. Warto jednak zawsze upewnić się, że na pewno nie będzie z tym problemów. Waga wynosi ok. 2,1 kg. Jest to ciężka konstrukcja i rozważcie dokupienie holdera. Karta chłodzona jest przez dwa wentylatory, dosyć nietypowo umieszczone – po obu przeciwnych stronach radiatora. Jest to inne rozwiązanie niż znajdziemy w większości typowych kart graficznych innych producentów. Śmigła pracują półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Zasilanie Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale mamy wspomnianą przejściówkę na 3x 8-pin. Sugerowany przez Nvidię zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Złącza obrazu niczym nie zaskakują. Mamy 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1a.

Karta ma jeden BIOS. Taktowanie boost jest bazowe, jak przy wszystkich modelach Founders Edition – wynosi 2550 MHz. Sprawdzimy w testach o ile można ją ręcznie podkręcić. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) średnie taktowanie wynosiło 2686 MHz.

Specyfikacja Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W 1920 x 1080 bez wątpienia mamy bardzo dobre wyniki i w pełni płynną rozgrywkę.

2560 x 1440

W kolejnej również bez problemów możecie cieszyć się z powyżej 60 fps w każdym z tytułów.

3840 x 2160

W ostatniej również są bardzo dobre wyniki. Są dwie gry z poniżej 60 fps, ale wyniki nadal są wysokie. Tutaj może się przydać DLSS do podbicia wyników w razie potrzeby.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W 1920 x 1080 jest bardzo dobrze w grach z ray tracingiem. Możecie je spokojnie odpalać bez DLSS.

2560 x 1440

W kolejnej mamy ponownie wysokie wyniki zapewniające płynną rozgrywkę.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 wyniki są już znacznie niższe. Tutaj na pewno trzeba będzie włączyć DLSS: Jakość, a w bardziej wymagających grach przyda się nawet generator klatek.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W Full HD mieliśmy bez DLSS dobre wyniki, więc ta technologia tylko znacznie je podbija.

2560 x 1440

W kolejnej z DLSS: Jakość mamy ponad 100 fps w każdej z gier, a generator klatek tylko je podbija.

3840 x 2160

W ostatniej w Dying Light 2 sam DLSS: Jakość zapewnia powyżej 60 fps, a przy Cyberpunku 2077 przyda się generator klatek, choć bez niego i tak mamy wysokie wyniki.

Temperatury

Temperatura pod obciążeniem jest naprawdę niska i widać, że chłodzenie dobrze radzi sobie z kartą.

Głośność

W spoczynku wentylatory nie pracują więc jest idealna cisza. Pod obciążeniem karta robi się słyszalna, choć bardzo głośno nie jest. Tutaj jednak mogło by być trochę ciszej nawet kosztem temperatuur.

Pobór mocy

Pobór mocy jest nawet niższy od podkręconego RXT 4080 więc jest bardzo dobrze.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 230 MHz na rdzeniu i o 150MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition wypadła oczywiście słabiej od podkręconych modeli, ale różnice duże nie są. Nie ma tez jednak większej przewagi nad podkręconym RTX 4080 ROG Strix OC. Tutaj kolejno mamy przewagę ok. 0,8%, 0,6% i 0,7%. Można więc śmiało powiedzieć, że jego wydajność jest na poziomie RTX 4080 po fabrycznym OC. Liczyliśmy na większe różnice. Strata do RXT 4090 pozostaje naprawdę spora.

Gry z ray tracingiem

Przy grach z ray tracingiem przewaga nad RTX 4080 ROG Strix OC wynosi ok. 3,6%, 2,8% i 1,9%. Różnice są większe, ale nadal dosyć małe. Ciągle więc nie ma żadnej rewolucji. Propozycja Nvidia jest też słabsza od kart z OC, a strata do RTX 4090 jest dosyć spora.

Test Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition – podsumowanie

Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition będzie dostępna w cenie 4999 zł. RTX 4080 na premierę kosztował 7099 zł, ale cena wraz ze spadkiem ceny dolara spadała. W momencie pisania testu najtańszy model znalazłem za ok. 5200 zł. Warto jednak pamiętać, że RTX 4080 przestanie być produkowany. Nowa seria powinna zastąpić starszą i być dostępna w niższych cenach. Biorąc to pod uwagę to za takie pieniądze będzie to dobry wybór.

Karta w wykonaniu Nvidia jest bardzo dobrze wykonana. Jakość wykorzystanych materiałów jest świetna i z pewnością lepsza od niejednej karty od konkurencji dostępnej w podobnej cenie. Również sam wygląd jest bardzo fajny, o ile nie zależy Wam na podświetleniu. Szkoda tylko, że w zestawie nie ma holdera, który by się przydał. Chłodzenie utrzymuje kartę przy naprawdę niskich temperaturach, ale mogło by trochę ciszej działać – nawet kosztem temperatur. Szkoda tutaj, że nie ma podwójnego BIOSu pozwalającego na wybranie przez użytkownika na czym bardziej mu zależy. Pobór mocy jest trochę niższy niż RTX 4080 ROG Strix OC, więc jest dobrze. Grafikę można też ładnie podkręcić i zyskać na klatkach na sekundę.

W rasteryzacji karta wypada praktycznie jak fabrycznie podkręcony RTX 4080 ROG STrix OC – nie ma tutaj większych różnic, choć to też zależy od gry. Średnio jednak karty wypadają podobnie. Trochę większą przewagę widać przy ray tracingu, ale nadal mógłby być większy wzrost wydajności względem RTX 4080. Grafika sprawdzi się w grach bez ray tracingu w 3840 x 2160 (choć czasami przyda się DLSS), a przy ray tracingu w tej rozdzielczości koniecznie trzeba włączyć DLSS. Tutaj przy generatorze klatek nie ma gry, która nie chodziła by w pełni płynnie. Minusem jest na pewno brak DIsplayPort 2.1. Szkoda też, że nie ma wzrostu pamięci VRAM w stosunku do RTX 4080. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale przy 3x 8-pin to nie jest takie złe rozwiązanie.

Biorąc pod uwagę spadek cen ciężko nie polecić RTX 4080 SUPER. Za taką kwotę będzie to bardzo dobry wybór zapewniający wysoką wydajność w grach. Sam model Nvidia również jest bardzo dobrym wyborem w cenie MSRP, który jest świetnie wykonany.