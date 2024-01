Test KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer

Jak wygląda i co oferuje KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer?

W zestawie otrzymujemy holder, kabel ARGB i przejściówkę zasilania na 2x 8-pin. Holder z pewnością się przyda do utrzymania karty w poziomie. Kabel pozwala na synchronizację podświetlenia z płytą główną. Przejściówka jak zawsze będzie niezbędna, jeśli nie macie zasilacza z 12VHPWR.

Grafika na pewno może się podobać. Jest cała czarna i mamy podświetlenie z boku oraz wokół wentylatorów. Z pewnością wyróżnia się to w obudowie z oknem, a będzie jeszcze lepiej wyglądało jak postawicie kartę pionowo. Jakość wykonania jest bardzo dobra. Backplate jest metalowy, wszystko jest dobrze spasowane i nie ma do czego się przyczepić.

Czytaj też: Test Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC

Karta ma wymiary 323 x 131 x 60 mm i waży ok. 1,45 kg. Jest to więc długi model i musicie sprawdzić, czy bez problemów zmieści się w Waszej obudowie. Również dołączony holder warto wykorzystać, aby karta nie opadała w slocie PCI. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory. Zewnętrzne mają średnicę 92 mm, a środkowy 102 mm. Oczywiście działają one półpasywnie. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale mamy dołączoną przejściówkę na 2x 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć moc 700 W. Złącza obrazu są standardowe: 3x DisplayPort 1.4a i 2x HDMI 2.1a.

Karta ma jeden BIOS – nie ma więc fizycznego jego przełącznika. Taktowanie boost wynosi 2640 MHz, więc widać małą różnicę w stosunku do kart bez OC (mają one zegary na poziomie 2610 MHz). Pamiętajcie też, że dzięki 1-Click OC obecnemu w oprogramowaniu możecie zwiększyć zegary o 15 MHz. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) średnie taktowanie wynosiło 2731 MHz.

Specyfikacja KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

RTX 4070 SUPER: Nvidia Game Ready 546.52

RTX 4070 Ti SUPER: Nvidia Game Ready 551.15

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Radeon RX 7600 XT: AMD Adrenalin 23.40.01.15

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W 1920 x 1080 karta radzi sobie świetnie i zapewnia płynną rozgrywkę we wszystkich grach.

2560 x 1440

W kolejnej mamy ponownie znakomite wyniki i ponad 60 fps we wszystkich grach.

3840 x 2160

W ostatniej są tylko trzy gry z poniżej 60 fps. Wyniki nadal są świetne i w wielu grach możecie cieszyć się ze średnio ponad 60 fps.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Full HD to ponownie bardzo dobre wyniki i w pełni płynna rozgrywka w każdym z tytułów.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 są już dwie gry z mniej niż 60 fps, ale wyniki nadal są wysokie. Tutaj z pewnością pomoże DLSS: Jakość.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości przyda się już generator klatek w bardziej wymagających tytułach. Tutaj w Cyberpunk lub Hogwarts wyniki są poniżej 30 fps.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Włączenie DLSS znacznie podbija wyniki w obu grach. Generator klatek pomaga w przypadku Cyberpunk 2077, ale w Dying Light 2 wzrost nie jest zbyt duży.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 DLSS: Jakość zapewnia już ponad 60 fps w bardziej wymagających grach, a generator klatek tylko jeszcze bardziej zwiększa ilość klatek na sekundę.

3840 x 2160

W ostatniej w Dying Light 2 DLSS: Jakość zapewnia ponad 60 fps, a w Cyberpunk 2077 przyda się generator klatek. Ale widać, że nawet w 3840 x 2160 dzięki DLSS 3 możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki.

Temperatury

Temperatury są bardzo dobre i widać, że chłodzenie bez problemów daje sobie radę.

Głośność

W spoczynku wentylatory pracują pasywnie, więc jest idealna cisza. Pod obciążeniem już tak dobrze nie jest. Karta może nie będzie przeszkadzała podczas pracy, bo nie jest bardzo głośna, ale mogła by wypadać ciszej, nawet kosztem temperatur.

Pobór mocy

Pobór mocy jest bardzo dobry – na poziomie RTX 3070 Ti, a biorąc pod uwagę znaczny wzrost wydajności to nie ma czego tutaj zarzucić.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 230 MHz na rdzeniu i o 187 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer wypada pomiędzy modelami od MSI a Asusa. Jest to oczekiwana wydajność i pod tym względem nie ma zaskoczenia. Przewaga nad RTX 4070 Ti w podkręconej wersji Aorus Matser to kolejno ok. 4,7%, 7,3% oraz 9,1%. Widać więc wzrost wydajności, który będzie jeszcze większy jeśli porównamy go do RTX 4070 Ti bez OC.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem karta ponownie nie zaskakuje i plasuje się pomiędzy modelami MSI i Asus. Przewaga nad RTX 4070 Ti Aorus Master to kolejno ok. 8,9%, 8,7% oraz 9,3%. Warto też zauważyć, że strata do RTX 4080 jest większa i tutaj grafika jest po prostu słabsza.

Czytaj też: Test MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X

Test KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer – podsumowanie

KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer to model kosztujący powyżej MSRP czyli powyżej 3999 zł. Jest on warty polecenia i z pewnością jest lepszym wyborem niż starsze wersja RTX 4070 Ti.

KFA2 dodaje do karty holder oraz przejściówkę zasilania. Ten pierwszy zdecydowanie przyda się, aby karta nie opadała w slocie. Mamy też kabel pozwalający na synchronizację podświetlenia z płytą główną. Grafika jest bardzo dobrze wykonana i tutaj nie ma czego jej zarzucić. Mamy też podświetlenie ARGB, który świetnie będzie wyglądało w obudowie z oknem. Warto też rozważyć montaż pionowy, bowiem wtedy ładnie będzie widać podświetlenie wentylatorów. Chłodzenie dobrze radzi sobie z kartą, choć całość mogła by działać trochę ciszej. Mamy za to niskie temperatury pod obciążeniem. Pobór mocy jest na dobrym poziomie. Grafikę możecie też fajnie podkręcić i zyskać kilka fps w grach.

Testowany model jest oczywiście wydajniejszy od RTX 4070 Ti nawet w mocno podkręconej wersji. Różnice może nie sa duże, ale biorąc pod uwagę po prostu zastąpienie poprzedniej serii to jest dobrze. Karta oferuje bardzo dobrą wydajność w 2560 x 1400, a po włączeniu DLSS 3 możecie cieszyć się z ponad 60 fps nawet w Cyberpunk 2077 po włączeniu ray tracingu przy maksymalnych detalach. Karta przegrywa jednak z RTX 4080 we wszystkich rozdzielczościach i tutaj różnice są widoczne. Ma ona za to fabryczne OC, przez co bez problemu wypada lepiej od MSI RTX 4070 Ti SUPER. Plusem z pewnością jest też 16 GB VRAM, co jest widocznie większą wartością niż 12 GB w RTX 4070 Ti. Tak naprawdę jednak taka ilość powinna od początku znaleźć się w tej serii. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR i mamy przejściówkę na 2x 8-pin. Szkoda jednak, że nie ma po prostu dwóch tych złączy. Brakuje też DisplayPort 2.1 – mamy tylko jego starsze wersje.

KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer to karta, której zakup zdecydowanie warto wziąć pod uwagę. Jest to ciekawa wersja RTX 4070 Ti SUPER, która powinna świetnie sprawdzić się w grach.