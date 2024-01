Test MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X

Jak wygląda i co oferuje MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X?

Wraz z kartą otrzymujemy przejściówkę na 2x 8-pin oraz holder. Przejściówka przyda się przy starszym zasilaczu. Holder mocowany jest do slotów PCI w obudowie. Nie jest to nasze ulubione rozwiązanie, lepszy byłby holder, który opiera się na piwnicy. Ale lepsze to niż nic.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X nie wyróżnia się wyglądem. Jest ona srebrno czarna i nie ma żadnego podświetlenia. W obudowie z oknem po prostu zniknie. Jakość wykonania jest dobra, ale do lepszych modeli sporo jej brakuje. Mamy backplate z tworzywa sztucznego i generalnie cała karta sprawia wrażenie mocno plastikowej. Ale wszystko jest dobrze spasowane i biorąc pod uwagę cenę równą MSRP to dokładnie takiego wykonania mogliśmy się spodziewać.

Karta ma wymiary 308 x 120 x 52 mm. Nie jest może ona bardzo długa, ale lepiej sprawdzić, czy na pewno wejdzie do obudowy. Waży ok. 1,1 kg, więc też jakaś wybitnie ciężka jak na RTX 4070 Ti SUPER nie jest. Chłodzona jest dzięki trzem wentylatorom TORX Fan 4.0, które pracują półpasywnie. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne pary łopatek wentylatorów są ze sobą połączone pierścieniem, co ma koncentrować strumień powietrza w środku systemu chłodzenia. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale mamy przejściówkę na 2x 8-pin. Tutaj MSI sugeruje zasilacz o mocy przynajmniej 700 W. Złącza obrazu są za to standardowe: 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1a.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X ma jeden BIOS i nie ma fabrycznego OC. Taktowanie boost wynosi więc 2610 MHz, tak jak sugeruje Nvidia. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2664 MHz.

Specyfikacja MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości oczywiście możecie odpalać gry na maksymalnych detalach. Wyniki są bardzo dobre.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie bez problemów uzyskanie ponad 60 fps. W 7 grach średnia ilość fps przekraczała wręcz 100 fps.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 mamy 6 gier z powyżej 60 fps i 4 z poniżej. Tutaj widać, że w niektórych tytułach przyda się DLSS nawet w trybie Jakość, ale generalnie wyniki są nadal całkiem niezłe.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W 1920 x 1080 we wszystkich grach uzyskacie spokojnie średnio powyżej 60 fps.

2560 x 1440

W kolejnej są już dwie gry, gdzie przyda się DLSS nawet w trybie Jakość. Wyniki nadal są jednak bardzo dobre.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 wyniki są już słabsze i tutaj przyda się nawet DLSS 3. Natomiast w dwóch ostatnich tytułach średnia ilość klatek na sekundę wynosiła powyżej 40 co jest nawet dobrym rezultatem.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Po dodaniu DLSS: Jakość i generatora klatek wyniki są znakomite. Średnia ilość fps jest powyżej 100 nawet z samym DLSS: Jakość.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 dodanie samego DLSS: Jakość bez FG zapewnia ponad 60 fps. Generator klatek sprawia, że spokojnie możecie mieć nawet ponad 100 fps w grach.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości przyda się już generator klatek w bardziej wymagających tytułach. Dzięki niemu możecie uzyskać w pełni płynną rozgrywkę nawet w grach pokroju Cyberpunk 2077.

Temperatury

Temperatury pod obciążeniem nie są bardzo wysokie, ale też nie najniższe. Tutaj widać, że chłodzenie mogło by być lepsze, ale biorąc pod uwagę cenę na poziomie sugerowanej przez Nvidię, to nie jest źle.

Głośność

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X w spoczynku działa pasywnie. Pod obciążeniem jest cicho i tutaj karta nie powinna przeszkadzać podczas grania.

Pobór mocy

Pobór mocy jest wyższy od RTX 4070 Ti w wersji Aorus Master o ok. 221 W. Jest on również bliski 7800 XT, który oferuje znacznie słabszą wydajność. Pod tym względem jest więc nadal bardzo dobrze.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 180 MHz na rdzeniu i o 162 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X nie wypada wybitnie wydajniej od RTX 4070 Ti, ale trzeba tutaj pamiętać, że nasza wersja RTX 4070 Ti to mocno podkręcony model Aorus Master. Tutaj różnice w stosunku do wersji bez OC będą znacznie większe. Przewaga RTX 4070 Ti SUPER nad RTX 4070 Ti to kolejno średnio ok. 3,3%, 4,6% oraz 6,7%. Różnice wzrastają wraz z rozdzielczością, co było spodziewane. Nowy model karty może tutaj nie wypada znacznie wydajniej, ale tak jak wspomniałem – w stosunku do wersji bez OC różnice będą większa i RTX 4070 Ti SUPER będzie znacznie lepiej wyglądał. Widać jednak też, że do RTX 4080 również w wersji OC sporo jej brakuje.

Gry z ray tracingiem

W przypadku ray tracingu przewaga nad RTX 4070 Ti to kolejno ok. 5,4%, 6% oraz 7%. Tutaj ponownie jakiejś wybitnej przewagi nie ma, ale gdybyśmy mieli na wykresach model RTX 4070 bez fabrycznego OC, to różnice byłby by większe. Karta nadal oferuje wyższą wydajność, a skoro ma po prostu zastąpić RTX 4070 Ti na rynku to wyniki są dobre.

Test MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X – podsumowanie

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X to karta, która powinna być dostępna w cenie sugerowanej przez Nvidię, czyli 3999 zł. Modele RTX 4070 Ti otrzymują status EOL i przestaną być produkowane, więc seria bezpośrednio zastępuje poprzednika. Z pewnością jest to krok w dobrą stronę i tutaj zdecydowanie warto będzie rozważyć zakup właśnie nowego modelu w tej samej cenie.

Moderl MSI to tak jak wspomniałem podstawowy model. Jakość wykonania jest dobra, choć do lepszych modeli sporo jej brakuje. Wygląd również niczym się nie wyróżnia – karta nie ma podświetlenia i jest srebrno-czarna. Plus za dodanie holdera w zestawie. Chłodzenie działa półpasywnie, więc w spoczynku jest idealna cisza. Pod obciążeniem dalej jest cicho, ale odbywa się to kosztem temperatur. Nie są one bardzo wysokie, ale mogły by być trochę niższe. Pobór mocy jest za to bardzo dobry biorąc pod uwagę wydajność. Model MSI możecie podkręcić i zyskać trochę fps – odbywa się to bez większego wpływu na działanie karty.

Sama wydajność jest oczywiście wyższa niż RTX 4070 Ti. Na wykresach mamy model Aorus Master, który jest mocno podkręconą edycją i kosztuje aktualnie ok. 4799 zł. Różnice w stosunku do niej może nie są duże, ale na pewno model MSI jest wydajniejszy, co przy niższej cenie jest dobrym wynikiem. Tutaj różnice w stosunku do RTX 4070 Ti bez OC będą też większe i wyraźniejsze. Grafika spokojnie zapewni bardzo dobrą wydajność w 2560 x 1440, a dzięki DLSS 3 możecie również odpalać gry w 3840 x 2160 przy maksymalnych detalach, nawet przy włączonym ray tracingu. Technologia ta to fajny dodatek do tego modelu, jak zresztą do każdej karty RTX 4000, choć należy zawsze pamiętać, że to wydajność bez DLSS 3 powinna być najważniejsza. Karta przegrywa jednak wyraźnie z podkręconym RTX 4080 i tutaj różnice są mocno widoczne. Odnośnie testowanego modelu jeszcze jedna rzecz – MSI wypuściło nowy BIOS, który w niektórych konfiguracjach ma poprawiać jej wydajność. Warto go zainstalować zaraz po zakupie grafiki aby upewnić się, że rzeczywiście wyciągacie z niej 100% możliwości.

Plusem z pewnością jest też zwiększenie ilości VRAM względem poprzednika – 16 GB w tej cenie to powinien być przynajmniej minimalny standard, a 12 GB dla RTX 4070 Ti było nietrafionym pomysłem. Dobrze więc, że tutaj Nvidia poprawiła tę sytuację. Z minusów musimy wymienić brak DisplayPort 2.1, który zdecydowanie powinien się znaleźć. Zasilanie też odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale mamy przejściówkę na 2x 8-pin – tutaj jednak lepszym rozwiązaniem były by po prostu dwa takie złącza.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X to ciekawa karta w tej cenie, której wybór na pewno warto rozważyć. Tutaj należy tylko pamiętać, że jest to podstawowy model w ofercie producenta i nie ma co oczekiwać wysokiej jakości wykonania czy wyglądu. Jednakże jeśli rzeczywiście będzie to jeden z tańszych modeli RTX 4070 Ti SUPER, nie możecie dołożyć do lepszej wersji, to jej zakup będzie udaną decyzją.