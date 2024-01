Test Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC?

Z ciekawszych dodatków to mamy holder oraz przejściówkę zasilania na 2x 8-pin. Holder może się przydać w celu utrzymania karty w poziomie. Przejściówka jest niezbędna, jeśli nie macie zasilacza ze złączem 12VHPWR.

Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC to klasyczny przedstawiciel swojej serii. Z boku znajdziemy podświetlane logo, a cała reszta jest szara. W obudowie z oknem za bardzo karta nie będzie się wyróżniała, ale jeśli nie zależy Wam na mocnym RGB to nie ma do czego się przyczepić. Sama jakość wykonania jest bardzo dobra. Mamy metalowy backplate, a całość sprawia wrażenie naprawdę solidne.

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming OC 8 GB

Karta ma wymiary 301 x 139 x 63 mm i waży ok. 1,20 kg. Nie jest to bardzo długi model, ale musicie sprawdzić, czy na pewno zmieści się w Waszej obudowie. Całość zajmuje też 3,15 slota PCI. Chłodzony jest przez trzy wentylatory Axial-tech, które działają półpasywnie. Środkowy obraca się też w przeciwną stronę od zewnętrznych. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale mamy dołączoną przejściówkę. Tutaj jednak szkoda, że wzorem części kart RTX 4070 nie ma po prostu złączy 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Wyjścia obrazu niczym nie zaskakują. Mamy bowiem 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1a.

Testowany model ma podwójny BIOS, a wygodny w użyciu przełącznik znajduje się z boku. Taktowanie boost przy obu trybach jest takie samo i wynosi 2565 MHz. Widać więc znaczny wzrost względem modeli bez OC (2475 MHz). W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2676 MHz.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

RTX 4070 SUPER: Nvidia Game Ready 546.52

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W 1920 x 1080 możecie bez problemów odpalać gry na maksymalnych detalach. Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC wypada świetnie i bez problemów zapewnia w pełni płynną rozgrywkę.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie wyniki są znakomite. Tutaj warto zwrócić uwagę, że 1% jest też zawsze powyżej 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości też nie jest źle. Są 4 gry ze średnia powyżej 60 fps, a w pozostałych wyniki są dosyć wysokie. Tutaj ewentualnie przyda się DLSS, aby podbić rezultaty.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Przy włączonym ray tracingu spokojnie możecie cieszyć się ze średnio 60 fps w każdym z testowanych tytułów.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 wszystko zależy od gry. Karta Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC zapewnia ponad 60 fps w mniej wymagających grach, ale w Hogwarts Legacy czy Cyberpunk 2077 wyniki są już niższe.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 wyniki są już niskie we wszystkich grach. Tutaj zdecydowanie przyda się DLSS, jak również generator klatek.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości już sam DLSS: Jakość zdecydowanie podbija wydajność. Generator klatek w Cyberpunk 2077 znacznie zwiększa wyniki, ale w Dying Light 2 wzrosty są już niższe.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości w Cyberpunk 2077 DLSS: Jakość zapewnia średnio 60 fps. Tutaj też ponownie dodanie generatora klatek sprawia, że w obu grach uzyskacie znacznie więcej klatek na sekundę.

3840 x 2160

W obu tytułach przyda się generator klatek do uzyskania średnio 60 fps. W cyberpunku ten wynik jest minimalnie niższy, ale rozgrywka powinna być w pełni płynna.

Temperatury

Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC ma podwójny BIOS. Widać to po wynikach temperatur, ale przy obu są one pod obciążeniem dosyć niskie.

Głośność

W spoczynku jest idealna cisza – wentylatory wtedy nie pracują. Pod obciążeniem w trybie P jest już cicho, a w trybie Q na pewno karty nie usłyszycie podczas działania.

Pobór mocy

Pobór mocy jest wyższy niż w przypadku niepodkręconego modelu RTX 4070 SUPER. Natomiast jest on nadal tylko trochę wyższy od RTX 3070, a biorąc pod uwagę wzrost wydajności jest naprawdę dobrze.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 130 MHz na rdzeniu i o 150 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Wyniki są oczywiście bardzo dobre. Karta wypada znacznie lepiej od wersji niepodkręconej RTX 4070 SUPER. Przewaga nad RTX 4070 Founders Edition jest też spora, bowiem wynosi kolejno 19,4%, 21,2% i 20,6%. Z drugiej strony RTX 4070 Ti w wersji Master ma przewagę nad testowanym modelem kolejno 4,8%, 5,3% i 6,9%. Widać więc, że temu modelowi jest bliżej do wyższego. Co więcej Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC nie ma problemów z wygrywaniem we wszystkich rozdzielczościach z 7800 XT.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem ponownie mamy do czynienia z bardzo dobrymi wynikami. Przewaga nad RTX 4070 Founders Edition wynosi kolejno ok. 24,4%, 24,9% i 24,2%. Karta wypada też wyraźnie wydajniej niż niepodkręcony model RTX 4070 SUPER. Mamy też małą przewagę nad modelem Gigabyte RTX 4070 SUPER, ale tu różnice są naprawdę niskie. Z drugiej strony RTX 4070 Ti Master ma przewagę kolejno ok. 4,9%, 6,1% i 7,8%. Ponownie więc karcie bliżej jest do mocniejszego modelu.

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum

Test Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC – podsumowanie

Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC dostępny będzie w wyższej cenie niż sugerowana przez Nvidię (599 USD), ale jest to karta zdecydowanie warta dopłaty.

W zestawie mamy przejściówkę zasilania oraz holder. Karta jest bardzo dobrze wykonana i pod tym względem nie mam do czego się przyczepić. Wygląd jest charakterystyczny dla serii TUF – jest on dobry, choć w obudowie z oknem karta nie będzie się niczym wyróżniała. Zastosowane chłodzenie świetnie sprawdza się w praktyce. Dzięki podwójnemu BIOSowi możecie wybrać, czy chcecie cichą pracę i niskie temperatury, czy praktycznie bezgłośną pracę kosztem trochę wyższych temperatur. Pobór mocy jest trochę większy od wersji bez OC. Pamiętajcie też, że kartę możecie lekko ręcznie podkręcić i zyskać dodatkowe fps-y w grach.

Grafika ma fabryczne OC, co widać po wynikach testów – jest to jak do tej pory najwydajniejszy model RTX 4070 SUPER, mający widoczną przewagę nad niepodkręconą wersją. Wyniki są bardzo dobre i jest jej bliżej do RTX 4070 Ti niż do RTX 4070. Bez problemów pokonuje ona 7800 XT (choć tą kartę kupicie już a ok. 2400 zł) i tutaj nawet nie ma co się zastanawiać nad wyborem modelu. W grach z ray tracingiem różnice są jeszcze większe. Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC bardzo dobrze sprawdzi się w grach w rozdzielczości 2560 x 1440 px, gdzie zapewni naprawdę dobrą wydajność, a w bardziej wymagających tytułach z ray tracingiem DLSS pozwoli na uzyskanie powyżej 60 fps. To właśnie DLSS 3 jest też jedną z większych zalet testowanego modelu – znajdziecie tą technologię w naprawdę sporej ilości tytułów.

Z minusów musze tutaj wymienić fakt, że grafika mogła by mieć więcej pamięci VRAM, DisplayPort 2.1 czy mogłaby korzystać ze złączy 8-pin. Ale są to małe wady, które nie zmieniają mojej opinii. Seria RTX 4070 SUPER ma zastąpić cenowo RTX 4070 (ich ceny spadną) i za kwotę ok. 3000 zł czy trochę powyżej w przypadku modelu TUF Gaming OC wydajność stoi na bardzo dobrym poziomie i będzie to naprawdę udany wybór. W szczególności dotyczy to testowanego modelu, który jest dobrze wykonany, ma fabryczne OC, działa cicho i przy niskich temperaturach. Zdecydowanie więc polecamy zakup Asus GeForce RTX 4070 SUPER TUF Gaming OC.