Test Asus GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming OC 8 GB

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming OC 8 GB?

Wraz z kartą otrzymujemy holder. Jest to ta sama konstrukcja co w wyższych modelach, więc holder jest jednocześnie śrubokrętem. Fajny dodatek i może się przydać, choć sama karta do najcięższych nie należy.

Karta przynależy do serii TUF i wyglądem przypomina inne modele. Mamy więc całe podświetlane logo serii z boku, a poza tym jest prawie cała szara. W obudowie z oknem zbytnio nie będzie się wyróżniała, ale jeśli nie lubicie zbyt dużej ilości podświetlenia to jest to model dla Was. Sama jakość wykonania jest bardzo dobra, Grafika ma metalowy backplate, a użyte materiały są niezłej jakości.

Asus GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming OC 8 GB ma wymiary 300 x 139 x 62,4 mm i waży ok. 1,05 kg. Nie jest to najdłuższy model RTX 4060 Ti, ale też nie należy do najkrótszych. Zajmuje też 3,12 slota PCI. Potrzeba więc jednak trochę miejsca, aby całość się zmieściła. Za chłodzenie odpowiadają trzy śmigła Axial-tech, z których środkowe obraca się w przeciwną stronę od pozostałych. W spoczynku oczywiście nie pracują i wtedy mamy idealną ciszę. Zasilanie odbywa się z jednego złącza 8-pin, a sugerowany zasilacz to 650 W. Wyjścia obrazu mamy standardowe: 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1a.

Grafika ma podwójny BIOS z wygodnym przełącznikiem umieszczonym z boku. Przy obu taktowanie boost jest takie samo i wynosi 2625 MHz. Mamy więc fabryczne OC, co zresztą jest w nazwie karty. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowałem średnio 2720 MHz.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming OC 8 GB

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

Zaskoczenia nie ma. Karta wypada blisko modelu MSI i przegrywa z RTX 3070. Jest nawet jedna gra, gdzie średnio zanotowałem poniżej 60 fps.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości są już trzy gry, w których nie ma średnio 60 fps. Wyniki są więc trochę lepsze niż w przypadku RTX 3060 Ti.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości wyniki są bardzo bliskie RTX 3060 Ti, co tylko pokazuje, jakim niewypałem jest RTX 4060 Ti.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W trzech grach zanotowałem średnio poniżej 60 fps. Konieczne będzie więc włączenie DLSS, aby cieszyć się z w pełni płynnej rozgrywki.

2560 x 1440

Bardziej wymagające gry są już niegrywalne w 2560 x 1440. Tutaj już nie obejdzie się nawet bez generatora klatek.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości widać, że nawet sam DLSS: Jakość pozwala na uzyskanie bardzo dobrych wyników w grach.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości przyda się już generator klatek przy bardziej wymagających grach. Jednym z nielicznych plusów RTX 4060 Ti jest więc obsługa tej technologii.

3840 x 2160

W najwyższej rozdzielczości trzeba już rozważyć obniżenie detali albo wybranie innego trybu DLSS. Tutaj nawet generator klatek nie pomaga.

Temperatury

Karta na obu BIOSach jest naprawdę chłodna i nie ma co obawiać się przegrzewania karty.

Głośność

W spoczynku grafika działa pasywnie, więc jest idealna cisza. Pod obciążeniem minimalnie głośniejszy jest tryb P, ale przy obu BIOSach możecie liczyć na ciszę.

Pobór mocy

Pobór mocy jest niższy niż w przypadku RTX 3060, więc pod tym względem jest naprawdę nieźle.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 250 MHz na rdzeniu i o 425 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Karta wypada w pobliżu modelu MSI. Mamy więc małą przewagę w 1920 x 1080 nad RTX 3060 Ti, jeszcze mniejszą w 2560 x 1440 i minimalną w 3840 x 2160. Tak nie powinien wyglądać następca RTX 3060 Ti, ale na pewno już o tym wiecie.

Gry z ray tracingiem

W 1920 x 1080 wyniki są bliższe RTX 3070, ale nadal karta przegrywa z tym modelem. W wyższej rozdzielczości jest już słabiej. Model Asusa ponownie wypada blisko wersji MSI.

Test Asus GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming OC 8 GB – podsumowanie

RTX 4060 Ti to karta, która nie zasługuje na rekomendację, co też powtarzałem w poprzednich testach innych modeli. Mamy bardzo niski wzrost wydajności względem RTX 3060 Ti, a w 3840 x 2160 tego wzrostu wręcz nie ma. Tak nie powinien wyglądać następca karty i Nvidia trochę z nas zakpiła. Oczywiście mamy plusy w postaci niskiego poboru mocy czy obsługi DLSS 3, ale sama wydajność, która powinna być najważniejsza, niestety jest bardzo słaba względem RTX 3060 Ti. Karta też zawsze średnio przegrywa z RTX 3070, a to wynik znacznie poniżej wszelkich oczekiwań.

Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup RTX 4060 Ti, to testowany model jest naprawdę fajnym wykonany. Nie ma zbyt dużo podświetlenia, ale może się podobać. Jest też bardzo dobrze skonstruowany, ma podwójny BIOS czy dołączony holder. W testach Asus GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming OC 8 GB wypadł cicho i chłodno. Ma również naprawdę spory potencjał OC. Kupicie go za ok. 2399 zł i jeśli np. w sklepach nie będzie niczego ciekawszego (jak choćby RTX 3070, który jest po prostu wydajniejszy we wszystkich testach) i w tej cenie pozostanie do wyboru tylko ta karta, to model Asusa będzie fajnym wyborem. Ale jeśli macie do wyboru wydajniejszy model niż RTX 4060 Ti, to nawet się nad nim nie zastanawiajcie.