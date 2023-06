Test Aorus GeForce RTX 4060 Elite

Jak wygląda i co oferuje Aorus GeForce RTX 4060 Elite?

W pudełku nie ma żadnych dodatków. Nie znajdziemy więc holdera, który pomógłby utrzymać kartę w poziomie. Natomiast ten niekoniecznie musi być potrzebny w przypadku tej wersji karty. Przejściówka też nie jest potrzebna, bowiem karta ma standardowe złącze zasilania,

Grafika ma podświetlane logo z boku oraz RGB wokół wentylatorów. Wygląda to naprawdę fajnie i w obudowie z oknem może się wyróżniać. Poza tym karta jest czarno-szara. Design zdecydowanie więc przypadł mi do gustu. Także sama jakość wykonania jest bardzo dobra i widać, że jest to lepsza edycja RTX 4060.

Aorus GeForce RTX 4060 Elite ma wymiary 299 x 128 x 56 mm. Nie jest to bardzo długo model, ale do mniejszych obudów może się nie zmieścić. Waga wynosi ok. 950 g – karta raczej nie powinna opadać w slocie PCI. Za chłodzenie odpowiadają trzy 90 mm wentylatory pracujące półpasywnie. W spoczynku będziecie więc mieli idealną ciszę. Warto też zauważyć, że środkowy obraca się w przeciwną stronę do pozostałych. Zasilanie odbywa się z jednego złącza 8-pin, a sugerowany zasilacz powinien mieć moc równą zaledwie 450 W. Model Aorus jak prawie zawsze ma trochę inną konfigurację złączy obrazu: 2x HDMI 2.1a oraz 2x DisplayPort 1.4b.

Testowany model ma podwójny BIOS z łatwym do zmienienia fizycznym przełącznikiem. Taktowanie boost przy obu jest takie samo i wynosi 2640 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2788 MHz.

Specyfikacja Aorus GeForce RTX 4060 Elite

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

Radeon RX 7600: 23.5.1

Arc A750: 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości mamy 3 gry bez średnio 60 fps, ale wynik w Hogwarts Legacy jest temu bardzo bliski. Wyniki są jednak zawsze niższe od RTX 3060 Ti.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 są tylko dwie gry, w których osiągnęliśmy średnio 60 fps. Mimo mocno podkręconej wersji karta tak naprawdę nadaje się głównie do 1920 x 1080.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości karta zbliża się do RTX 3060. Wyniki są niskie i nie ma praktycznie mowy o przyjemnej rozgrywce.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Włączenie DLSS jest zdecydowanie niezbędne do osiągnięcia średnio 60 fps – we wszystkich grach z ray tracingiem w 1920 x 1080 wyniki są poniżej 60 fps.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości wszystkie gry są już niegrywalne, więc koniecznie trzeba włączyć upscaler.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W 1920 x 1080 włączenie nawet samego DLSS jakość pomaga w uzyskaniu ponad 60 fps. Warto jednak zauważyć, że w Dying Light 2 dodanie generatora klatek nie ma zbyt dużego wpływu na ilość fps.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości musicie już odpalać gry z generatorem klatek lub innym ustawieniem DLSS. Wyniki w trybie jakość są poniżej 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości nie pomaga nawet generator klatek. Tutaj RTX 4060 radzi sobie po prostu słabo.

Temperatury

Aorus GeForce RTX 4060 Elite to bardzo chłodna karta na obu BIOSach – wyniki plasują ją w czołówce wszystkich modeli.

Głośność

W spoczynku mamy idealną ciszę, ale pod obciążeniem nie ma też na co narzekać. W trybie Silent jest nadal praktycznie bezgłośna, a w OC bardzo cicha.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest na poziomie RTX 3050. Pod tym względem jest więc naprawdę dobrze.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 240 MHz na rdzeniu i o 300 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Karta jest oczywiście wydajniejsza od RTX 4060 Dual OC. Różnice nie są jednak bardzo duże. Nie zmienia to też faktu, że grafika jest w każdej z rozdzielczości słabsza niż RTX 3060 Ti, a w 3840 x 2160 jest jedna gra, w której wyniki są niższe niż w przypadku RTX 3060 (TIny Tina’s). Coś takiego po prostu nie powinno mieć miejsca.

Gry z ray tracingiem

Przy grach z ray tracingiem nawet w Full HD konieczne będzie włączenie DLSS, aby osiągnąć średnio 60 fps. Karta ponownie też w obu rozdzielczościach przegrywa z RTX 3060 Ti. Widać za to sporą przewagę nad RX 7600.

Test Aorus GeForce RTX 4060 Elite – podsumowanie

Karta Aorusa należy do najlepszych przedstawicieli RTX 4060. Jest to bardzo dobrze wykonany model, który dodatkowo naprawdę fajnie będzie się prezentował w obudowie z oknem. Dzięki sporemu chłodzeniu Aorus GeForce RTX 4060 Elite jest chłodny i cichy przy obu BIOSach. Ma on również pobór mocy na poziomie RTX 3050. Naprawdę spore fabryczne OC widać po wynikach w grach, które są wyższe niż w przypadku modelu Asusa. Mamy też całkiem niezły potencjał ręcznego OC. Niestety jednak jest to nadal przedstawiciel RTX 4060, czyli karty, która nie oferuje dużego wzrostu względem RTX 3060.

Różnica w fps jest bardziej wyraźna niż w przypadku RTX 4060 Ti vs RTX 3060 Ti, ale nadal jest ona zbyt niska jak na kolejną generację karty. Co więcej grafika notuje niższe wyniki od RTX 3060 Ti, którego najtańsze modele znajdziecie w cenie nawet poniżej 1600 zł. Jedyny sens zakupu jakiegokolwiek RTX 4060 w takim wypadku to jeśli zależy Wam na niższym poborze mocy lub chcecie koniecznie móc włączać generator klatek. W każdym innym przypadku po prostu lepsze wyniki w grach zaoferuje Wam RTX 3060 Ti. Gdyby jeszcze miał on 12 GB VRAM to był by to dodatkowy plus względem RTX 3060 Ti, a tak to karta ma tyle samo pamięci i mniej niż w przypadku poprzednika.

Aorus GeForce RTX 4060 Elite zasługuje moim zdaniem na odznaczenie design, ale na pewno każda wersja RTX 4060 nie będzie tym, czego byśmy oczekiwali po następcy RTX 3060. Dlatego też pomimo naprawdę fajnego wykonania nie jestem w stanie polecić tego modelu.