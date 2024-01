Test Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix OC

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix OC?

W zestawie mamy opaski na rzepy, holder oraz przejściówkę zasilania na 3x 8-pin. Holder z pewnością się przyda, bowiem karta jest dosyć spora. Przejściówka pomoże jeśli nie macie zasilacza ze złączem 12VHPWR.

Grafika z pewnością wygląda świetnie. Seria ROG Strix jest jedną z moich ulubionych pod tym względem i testowany model nie zawodzi. Mamy podświetlenie z boku i na końcu kartu, a całość jest czarna z niebieskimi i czerwonymi elementami. W obudowie z oknem moim zdaniem będzie to przyciągało wzrok. Jakość wykonania jest świetna, jak zawsze w tej serii. Mamy metalowy backplate czy przyłożenie do wykonania każdego elementu karty. Tutaj nie mam wątpliwości, że w kwestii jakości mamy do czynienia ze znakomitym produktem.

Wymiary Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix OC to 336 x 150 x 63 mm (3,15 slota PCI), a waży ona ok. 1,80 kg. Jest to dosyć długi model, do najlżejszych też nie należy. Warto upewnić się, że na pewno zmieści się do Waszej obudowy, a dołączony holder zdecydowanie warto wykorzystać. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech, które pracują półpasywnie. Środkowy obraca się też w przeciwnym kierunku od zewnętrznych. Grafika zasilana jest ze złącza 12VHPWR, ale mamy dołączoną przejściówkę na 3x 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Wśród wyjść obrazu znajdziemy o jedno więcej HDMI niż zazwyczaj. Mamy łącznie do dyspozycji: 3x DisplayPort 1.4a i 2x HDMI 2.1a.

Karta ma podwójny BIOS, a taktowanie boost przy obu jest takie samo: 2670 MHz. Przełącznik znajdziemy z boku karty i jest on wygodny w obsłudze. Widać też wzrost taktowanie względem modeli bez OC, które mają boost na poziomie 2610 MHz. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) średnie taktowanie wynosiło 2731 MHz.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix OC

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

RTX 4070 SUPER: Nvidia Game Ready 546.52

RTX 4070 Ti SUPER: Nvidia Game Ready 551.15

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości wyniki oczywiście są świetne i spokojnie możecie grać przy najwyższych detalach.

2560 x 1440

W kolejnej ponownie mamy do czynienia ze świetnymi wynikami. Tutaj karta również sprawuje się więc bardzo dobrze.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości w zaledwie trzech grach mamy poniżej 60 fps. Wydajność nadal jest więc bardzo dobra, a w bardziej wymagających tytułach z pewnością pomoże DLSS w trybie Jakość.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W grach z RT w Full HD mamy powyżej 60 fps w każdym z tytułów. Spokojnie więc możecie odpalać gry na maksymalnych ustawieniach ray tracingu.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości w Cyberpunk 2077 i Hogwarts Legacy mamy poniżej 60 fps, ale wyniki powyżej 50 fps są nadal dobre. Tutaj również przyda się DLSS w trybie Jakość, który zapewni płynną rozgrywkę.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości wyniki są już słabe i przyda się nawet generator klatek w bardziej wymagających grach.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Wyniki są świetne nawet z samym DLSS: Jakość. Generator klatek polepsza sytuacją, choć w Dying Light 2 wielkich różnic nie ma.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości już sam DLSS: Jakość zapewnia ponad 60 fps nawet w Cyberpunku 2077.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości przyda się generator klatek w bardziej wymagających tytułach, takich jak Cyberpunk 2077. W mniej nawet sam DLSS: Jakość zapewni ponad 60 fps średnio.

Temperatury

Temperatury w trybie P są dosyć niskie, w trybie Q wyższe. Natomiast warto zauważyć, że przy obu model MSI bez fabrycznego OC wypadał słabiej.

Głośność

W spoczynku jest idealna cisza – karta działa wtedy pasywnie. W trybie P pod obciążeniem jest naprawdę cicho, w trybie Q karty na pewno nie usłyszycie podczas działania.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest dobry, biorąc pod uwagę wydajność. Mamy wzrost o 24 W względem modelu MSI bez fabrycznego OC, ale sam wzrost wydajności względem tej karty również jest większy.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 200 MHz na rdzeniu i o 187 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix OC wypada oczywiście wydajniej od niepodkręconej wersji MSI. A jak wyglądają różnice w stosunku do RTX 4070 Ti ale w wersji Aorus Master (ze sporym fabrycznym OC)? Idąc kolejno z rozdzielczościami przewaga wynosi kolejno ok. 8,1%, 10,2% oraz 12,2%. Przewaga jest więc wyraźna, a nad modelem bez OC będzie jeszcze wyższa. Z drugiej strony widać przewagę RTX 4080 ROG OC nad testowanym modelem we wszystkich rozdzielczościach. Ta wynosi kolejno ok. 10%, 12% oraz 13,9%.

Gry z ray tracingiem

W przypadku gier z ray tracingiem przewaga nad RTX 4070 Ti w wersji Aorus Master wynosi kolejno ok. 11,2%, 12,6% oraz 13%. Tutaj różnice są trochę większe niż w rasteryzacji. Z drugiej przewaga RTX 4080 ROG OC to kolejno ok. 9,7%, 10,7% oraz 14,3%. Tutaj też widać tym razem większą przewagę wydajniejszego modelu, również w wersji OC. Wyniki są też zawsze wyższe od RTX 4070 Ti SUPER w wersji MSI, która nie ma fabrycznego OC. Widać więc zysk z zakupu podkręconej wersji.

Test Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix OC – podsumowanie

Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix OC to model, który będzie dostępny w cenie powyżej sugerowanej przez Nvidię (3999 zł). Modele RTX 4070 Ti znikają z rynku, a nowa seria ma je zastąpić. Oczywiście więc warto zainwestować w serię SUPER, bo w tej cenie wydaje się ona naprawdę dobrym wyborem.

Wersja od Asusa jest po prostu znakomita. Mamy świetną jakość wykonania oraz wygląd. W obudowie z oknem grafika będzie się zdecydowanie wyróżniała. Plus też za dodanie holdera do zestawu. Chłodzenie działa również bez wątpienia świetnie. Mamy podwójny BIOS z wygodnym przełącznikiem. Możecie więc wybrać, czy zależy Wam na trochę wyższych temperaturach i prawie bezgłośnej pracy, czy na niższych temperaturach i cichej pracy. W spoczynku karta zawsze pracuje bezgłośnie. Pobór mocy jest wyższy niż w przypadku modelu MSI, ale mamy też wyższą wydajność. Jak zawsze też możecie grafikę ręcznie podkręcić i zyskać trochę fps-ów.

Wydajność jest naprawdę niezła. Mamy większą wydajność od mocno podkręconego modelu Aorusa, a różnice będą jeszcze większe w stosunku do modelu bez OC. Nowa seria poprawia się pod tym względem i tutaj po prostu widać wzrost wydajności w grach. Karta bardzo dobrze sprawdzi się w 2560 x 1440, a nawet w 3840 x 2160. Tutaj jednak pojawią się gry wymagające odpalenia DLSS: Jakość, a w przypadku ray tracingu nawet dodania generatora klatek. Plus jednak dla modelu za obsługę właśnie DLSS 3, która pozwala na cieszenie się z płynnej rozgrywki w wymagających grach z RT w rozdzielczości 3840 x 2160. Natomiast widać ciągle różnice w stosunku do RTX 4080 (również w wersji OC) i tutaj ten model bez wątpienia pozostaje wydajniejszy.

Nvidia w serii RTX 4070 Ti SUPER zmieniła jeszcze jedną rzecz – mamy 16 GB VRAM zamiast 12 GB, co jest dodatkowym argumentem przemawiającym za zakupem nowego modelu. Choć powiedzmy sobie szczerze, że 12 GB przy RTX 4070 Ti było po prostu słabym podejściem zielonych i przynajmniej 16 GB od początku powinno się znaleźć. Minusem jest za to brak DisplayPort 2.1. Odnośnie złącza 12VHPWR – karta ma przejściówkę na 3x 8-pin i tutaj zastosowanie jednego nowego złącza nie jest już aż tak złym podejściem.

Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix OC to z pewnością grafika warta Waszej uwagi i pieniędzy. Bez wątpienia uważamy, że jest to jeden z najlepszych modeli RTX 4070 Ti SUPER, jaki możecie kupić. Jeśli więc szukacie świetnej edycji tej karty to na pewno będziecie zadowoleni z wersji ROG Strix OC.