GeForce RTX 5070 Ti z datą premiery – to już niedługo!

MSI potwierdza datę premiery karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti na 20 lutego. Na francuskiej stronie firmy pojawił się nawet licznik, odmierzający czas do tego momentu. A co ciekawe – pomimo tego nie ma tam żadnych produktów.

RTX 5070 Ti w dwóch wersjach

Do sprzedaży mają trafić dwie wersje karty graficznej – RTX 4070 Ti oraz MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC Edition. GeForce RTX 5070 Ti zastąpi RTX 4070 Ti i będzie się wyróżniać się mniejszym układem GB203. NVIDIA zaprezentowała go na targach CES, ale zaplanowała jego premierę nieco później niż RTX 5090 i RTX 5080, które trafiły na półki 30 stycznia. RTX 5070 Ti kosztuje 749 USD (ok. 3 tys. zł) za Founders Edition, ale jego niestandardowe modele, szczególnie te premium, będą sprzedawane detalicznie nieco drożej.

Model ten jest wyposażony w 8960 rdzeni CUDA, 16 GB pamięci VRAM GDDR7 na 256-bitowej szynie, a jego TDP wynosi 300 W. Spodziewam się, że dokładne dane dotyczące wydajności GPU zostaną ujawnione w okolicach premiery, co pokaże nam wzrost możliwości w porównaniu do poprzednika. Oczekuje się, że RTX 5070 Ti będzie dorównywał wydajności RTX 4080 Super, ponieważ RTX 5080 był tylko o 10-15% szybszy od tego ostatniego.

Warto dodać, że konkurencja nie śpi. Konkurencja, czyli AMD. Producent ten przygotowuje kartę Radeon RX 9070 XT, która w założeniu ma konkurować z RTX 5070 Ti. Według przecieków “czerwoni” zamierzają agresywnie ustalać ceny procesorów graficznych RX 9070, aby powalczyć o klienta. Ale jak będzie naprawdę? Powinniśmy przekonać się o tym już niedługo.