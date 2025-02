Home Tech Nvidia potwierdza datę premiery RTX 5070 Ti oraz RTX 5070

Nvidia potwierdza datę premiery RTX 5070 Ti oraz RTX 5070

Nvidia ma obecnie kilka problemów. Głównym jest brak odpowiedniej ilości karty RTX 5090 i 5080, a do tego dochodzą jeszcze przecieki o topniejących złączach. Mimo to idzie dalej i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami potwierdza wprowadzenie na rynek dwóch kolejnych modeli. Jednakże choć to niejako bliźniacy, premiera nastąpi w dwóch kolejnych miesiącach.