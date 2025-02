Oppo podgrzewa atmosferę przed premierą Find N5. Biedny Samsung

Oppo Find N5 zachowuje nowe proporcje

Porównując się do Samsung Galxy Z Fold Oppo Find N5 ponownie pokazuje element, który był wyróżnikiem modelu w zasadzie od pierwszej generacji, która trafiła na rynek. Chodzi o słabo widoczne miejsce zgięcia ekranu. Już pierwszy Find N miał taką cechę i Oppo ulepsza ją wraz z każdą kolejną generacją smartfonu. Oczywiście w miarę użytkowania miejsce zgięcia jest nieco mocniej widoczne, dosłownie się wyrabia, ale nadal wygląda to prawdopodobnie najlepiej na rynku.

Oppo zachowuje proporcje, które pokazał nam Find N3. To nie jest już kompaktowy składak, przypomnijmy jak wyglądał Find N2 na tle Galaxy Z Folda:

Na zdjęciach pokazanych przez Oppo widzimy, że Find N5, podobnie jak poprzednik, będzie modelem większym od składanego flagowca Samsunga. Czy to dobrze? Mam mieszane uczucia, bo mocno polubiłem się z kompaktowymi wymiarami pierwszych generacji smartfonu.

Grubość Oppo Find N5 będzie często porównywana z Samsungiem

Oppo już porównywał się pod względem grubości z cienkimi produktami Apple i producent idzie o krok dalej. Daje nam porównanie z monetami oraz iPhonem. Rozłożony Find N5 może być najcieńszym smartfonem na rynku.

Na zdjęciu z monetami widzimy dwa pojedyncze juany. Grubość jednego juana jest podawana jako 1,85 lub 2 mm, a to oznacza, że grubość jednej połówki Oppo Find N5 będzie oscylować w okolicach 4 mm. Dla porównania, grubość obudowy Xiaomi Mi Mix Fold 4 to 4,6 mm, taką samą mamy w Huaweiu Mate X6, a w Honorze Magic V3 4,35 mm.

Oczywiście biorąc pod uwagę całość obudowy Oppo FInd N5 na pewno będzie grubszy ze względu na wyspę aparatów. Poprzednie generacje smartfonu przyzwyczaiły nas do tego, że oferują topowe aparaty i siłą rzeczy one muszą się gdzieś zmieścić. Co nie zmienia faktu, że ten widok robi wrażenie i grubość obudowy będzie na pewno często porównywana z pękatą obudową Galaxy Z Folda5.

Co jeszcze wiemy o Oppo Find N5? Smartfon ma być wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, będzie zasilany akumulatorem o pojemności 5600 mAh z przewodowym ładowaniem o mocy 80 W i szybkim ładowaniem bezprzewodowym, prawdopodobnie o mocy 50 W. Obudowa smartfonu ma być bardzo odporna i spełniać normy IPX6, IPX8 oraz IPX9.

Premiery Oppo Find N5 możemy się spodziewać jeszcze w tym miesiącu.