Oppo Find N5 – najcieńszy na świecie składak szykuje się do premiery. Także tej globalnej

Oppo najwyraźniej ma w planach zadziwić świat swoim składanym smartfonem i to nie tylko z daleka. Właśnie potwierdzono, kiedy Oppo Find N5 – najcieńszy składak, jakiego do tej pory widzieliśmy – pojawi się na rynku i co najważniejsze, nie chodzi jedynie o Chiny. Jeszcze w tym miesiącu urządzenie zaliczy swoją premierę także na arenie międzynarodowej i będzie to oficjalnie pierwszy raz, kiedy model typu Fold od Oppo opuści Chiny (prawdopodobnie).