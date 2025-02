Huawei pracuje nad kolejnymi urządzeniami do noszenia. Pojawią się już niedługo

Nowości od Huawei pojawią się już w przyszłym miesiącu. Co nowego dostaniemy?

Jak wynika z najnowszych doniesień, chiński producent wkrótce wprowadzi na rynek kolejne urządzenia do noszenia. Zobaczymy inteligentną opaskę sportową Huawei Band 10 oraz nowe słuchawki douszne z zaczepem na ucho. Pojawiły się one z nazwą kodową “Arc” i zgodnie ze spekulacjami, może być to zupełna nowość w ofercie producenta. W przeciwieństwie do dostępnych już FreeClip w kształcie klipsa, ten model może stawiać na wygodę i lepsze dostosowanie się do użytkownika, a także lepszą stabilność, przez wzgląd na wspomniany zaczep. Chociaż oficjalna nazwa nie została jeszcze potwierdzona, słuchawki douszne mogą zadebiutować jako „FreeArc”.

Czytaj też: Xiaomi 15 Ultra z datą premiery. Nadchodzi potężny ultraflagowiec

Inteligentna opaska Band 10 będzie już kolejną odsłoną popularnego urządzenia do noszenia od producenta. Nadchodzący model zdążył już pojawić się w kilku globalnych bazach certyfikacyjnych, co sugeruje rychłą premierę i to nie tylko na rynku chińskim, ale też międzynarodowym. Chociaż do tej pory nie poznaliśmy dokładniej specyfikacji tego modelu, bazy certyfikacyjne sugerują, że opaska pojawi się w dwóch wariantach, a jej konstrukcja ma cechować się odpornością na kurz i wodę zgodną z normą IP68. Na razie wydaje się, że Huawei Band 10 nie zmieni się jakoś dużo względem poprzednika, a producent postawi raczej na ulepszenia niż wielką rewolucję.

Czytaj też: Technologia, która łączy serca – Huawei rusza z walentynkowymi promocjami

Dla przypomnienia, Huawei Band 9 został wyposażony w 1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 194 x 368 pikseli (282 ppi), z obsługą funkcji Always-On Display. Na pokładzie znalazła się bardzo pojemna bateria, która przy typowym użytkowaniu ma wytrzymać 14 dni, natomiast przy intensywnym – 9 dni. Pełne naładowanie opaski zajmuje z kolei 45 minut i tradycyjnie odbywa się przez magnetyczne piny. Opaska oferuje też ponad 100 trybów sportowych, z których na pewno skorzystają wszyscy miłośnicy aktywności, zwłaszcza że za oknami mamy coraz lepszą pogodę. Nie brakuje również funkcji skoncentrowanych na monitorowaniu stanu naszego organizmu i samopoczucia. TrueSleep 4.0 skupia się na szczegółowej analizie snu, czujnik PPG na monitorowaniu zdrowia serca, a TruRelax na zarządzeniu stresem. Nie zabrakło też śledzenia cyklu, natlenienia krwi oraz nowego dziwięcioosiowego sensora, który dokładnie mierzy parametry pływania i codzienną aktywność.

Czytaj też: Starsze smartfony Samsung Galaxy doczekają się ulepszeń aparatu rodem z flagowców

Przeciek wspomina nam również o premierze, która odbędzie się już w marcu, choć warto tutaj wspomnieć, że niektóre źródła mówią o ewentualnych opóźnieniach i debiucie dopiero w kwietniu. Mogłoby być to spowodowane faktem, iż Huawei chce wypuścić opaskę i słuchawki razem z kolejną generacją swojego składaka z klapką Pocket 3.