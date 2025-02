Home Tech Seria OPPO Reno13 5G oficjalnie ląduje w Polsce. Będzie hit sprzedażowy?

Najnowsza seria smartfonów OPPO Reno13 5G oficjalnie trafiła do sprzedaży w Polsce, oferując aż cztery modele: Reno13 Pro 5G, Reno13 FS 5G, Reno13 5G oraz Reno13 F 5G. Kolokwialnie rzecz ujmując, nowa seria od Oppo ‘nie klęka’ pod względem odporności na wodę i kurz (certyfikaty IP68 oraz IP69). Warto pospieszyć się z ewentualną decyzją o zakupie, bo do 6 marca wszystkie wspomniane modele można kupić w specjalnej promocyjnej ofercie na start, oszczędzając do 400 zł, a przy okazji w prezencie zgarnąć słuchawki Oppo Enco Buds2 Pro. Czym różnią się od siebie poszczególne modele z serii Oppo Reno 13 5G i na ile zostały wycenione?