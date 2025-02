Play podnosi ceny abonamentów. Kto będzie płacił więcej?

Ceny usług abonamentowych w Play idą w górę

Ceny towarów i usług rosną, co możemy odczuć niemalże na każdym kroku. Play też nam o tym przypomina, bo chociaż w ostatnich latach operator postawił na duży rozwój, miał on swoją cenę, która jak zwykle zostanie przerzucona (przynajmniej częściowo) na klientów. Z tego właśnie powodu zapłacimy więcej, co dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Na szczęście nie wszystkich, bo Play wybrał tutaj konkretną grupę abonentów.

Czytaj też: Apple Intelligence zyska obsługę nowych języków. Czy wśród nich znajdzie się polski?

Znacząco rozbudowaliśmy naszą sieć. Poprawiliśmy zasięg, jakość sygnału i prędkość transmisji danych. Chcemy nadal rozwijać ofertę i zapewniać najwyższą jakość usług. Dlatego, w obliczu rosnących cen towarów i usług podjęliśmy decyzję o zmianie kwoty abonamentu – wyjaśnia operator.

Podwyżka cen obejmie umowy zawarte na czas nieokreślony, zawsze będące tą bardziej elastyczną formą świadczenia usług abonamentowych. Podwyżka została wyliczona na podstawie średniego rocznego wskaźnika cen usług konsumpcyjnych i towarów w zeszłym roku. Zgodnie z tym, co ogłosił niedawno Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi on 103,6, a to oznacza, że podwyżka zostanie wyliczona według wzoru kwota abonamentu x 106,3%. Warto pamiętać, że dotyczy to jedynie samej usługi, więc jeśli w kwotę abonamentu wliczona jest opłata za urządzenie lub łącze, podwyżka ich nie obejmuje.

Czytaj też: Dostawcy kablówek w obronie Huawei. Polskiej firmie się to nie spodobało

W przypadku klientów biznesowych wygląda to podobnie, chociaż Play zaznaczył, że dla części tego typu klientów miesięczne opłaty wzrosną proporcjonalnie do wzrostu kosztów świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Oczywiście wszystkie konkrety, w tym dokładne wyliczenia, Play wyśle swoim klientom listownie lub za pomocą poczty elektronicznej odpowiednio miesiąc przed wprowadzeniem zmian. Po miesiącu od otrzymania informacji, od początku nowego okresu rozliczeniowego, wejdą one w życie.

Czytaj też: Te nowości w One UI 7 przyspieszą dostęp do istotnych funkcji

Jeśli te zmiany się wam nie podobają i będziecie chcieli tym samym zrezygnować z usługi, jest oczywiście taka możliwość. Klienci mogą wypowiedzieć umowę do momentu jej wejścia w życie, a dokładna data zostanie podana w wiadomości. W tym przypadku klientów obowiązuje jedynie okres wypowiedzenia, więc nie trzeba się będzie martwić o zwrot ulgi czy odszkodowania za wypowiedzenie umowy.