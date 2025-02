Jak mieć światłowód w domu przez cały rok za darmo? Wystarczy abonament komórkowy w sieci Plus

Internet światłowodowy w Plusie jest oferowany w czterech wariantach, różniących się od siebie parametrami łącza (od 300 Mb/s do nawet 2 Gb/s). Już wariant podstawowy o prędkości do 300 Mb/s to propozycja wystarczająca dla typowego codziennego użytkowania, umożliwiająca stabilne wideorozmowy i pracę zdalną. Bez większego problemu posłuży również do używania platform streamingowych (przykładowo Max, Disney+ czy Polsat Box Go, które można dokupić w pakiecie All In Streaming). Przez 12 miesięcy za taki światłowód nie płacimy nic, przy wyborze nowego lub przedłużeniu istniejącego abonamentu głosowego na 24 miesiące, za który miesięcznie zapłacimy zaledwie 59 zł miesięcznie z rabatem za e-fakturę.

Jeśli liczycie na większą paczkę GB w ofercie głosowej, warto pomyśleć o abonamencie 2w1, który daje aż 240 GB dla 2 osób za 69 zł/mies. z rabatami. W przypadku światłowodu rozwiązaniem dla większych gospodarstw domowych z 5-8 urządzeniami, do streamowania w 4K i grania online bez opóźnień, a także pobierania dużych plików jest drugi wariant światłowodu Plusa o prędkości do 600 Mb/s. Tutaj też możemy obniżyć jego cenę dokupując go do abonamentu głosowego. W takim wypadku zapłacimy za niego tylko 29 zł/mies. przy okazji warto wspomnieć, że na Polsat Box Go dostępne są takie tytuły jak “Konklawe” czy “Czerwone maki”. Z kolei Max przyciąga do siebie widzów serialową wersją “Diuny”, a Disney+ kusi serialem “Młody Sheldon” czy animacją pt. “Niepokonani”.

Perfekcyjnym wariantem internetu światłowodowego dla większych rodzin z 8-12 urządzeniami byłby zdecydowanie ten o prędkości do 1 Gb/s. Tutaj już można sobie pozwolić na granie online i profesjonalne streamowanie na wielu urządzeniach równocześnie najwyższej jakości, podłączanie urządzeń dla inteligentnego domu i rzecz jasna komfortową rozrywkę kinową i serialową. W przypadku zakupu światłowodu z ofertą głosową za minimum 44 zł/mies. opłata za światłowód do 1 Gb/s wyniesie 39 zł/mies. Razem z ofertą głosową można wykupić pakiet All In Streaming w promocyjnej cenie, nawet już od 25 zł/mies.

Z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach Plus ma w swojej ofercie internet światłowodowy o prędkości do 2 Gb/s. W tym przypadku również jeżeli kupimy światłowód wraz z ofertą głosową to jego cena zostanie zrabatowana do 69 zł/mies. Jeśli chcemy pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, za dodatkowe 40 zł miesięcznie zyskujemy dostęp do pakietu Sport w Polsat Box Go, a więc 20 kanałów telewizyjnych m.in. Polsat Sport, Eurosport, Eleven Sports. Możemy wtedy oglądać transmisje meczów piłki nożnej, siatkówki, narciarstwa alpejskiego, a w dodatku treści sportowe oferowane są również na smartfonach, tabletach, komputerach i Smart TV. Reasumując, pełen wypas, a światłowód nadal mamy za darmo.

Promocja na światłowód za 0 zł przez 12 miesięcy, a więc czas obowiązywania umowy, dostępna jest we wszystkich lokalizacjach bez dodatkowych opłat, w których dostępny jest światłowód Plusa. Obowiązuje jednorazowa opłata aktywacyjna 79 zł, zarówno dla domów, jak i mieszkań.