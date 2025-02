Home Tech Prywatne sieci 5G dzięki Plusowi i Ericssonowi

Nowoczesne sieci 5G to nie tylko duża pojemność i wydajna transmisja danych, to także możliwość tworzenia lokalnych, stałych lub tworzonych na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia, sieci obsługujących przedsiębiorstwa. Firmy Plus i Ericsson zawarły właśnie umowę, dzięki której tego rodzaju bezpieczne sieci kampusowe klasy Enterprise będą oferowane klientom.