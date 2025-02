Dwa razy więcej internetu od T-Mobile i Heyah. Jak je dostać?

W walentynki należy się dzielić. Jedni dzielą się miłością – czy to w ramach wspólnie spędzonego czasu lub po prostu okazywanego uczucia. Drudzy widzą w walentynkach okazję do tego, by wręczać sobie prezenty, z którymi jest miło. Są też tacy, którzy kochają, ale zwierzęta – konkretnie duże sumy. Dla tych ostatnich T-Mobile ma dużą sumę gigabajtów w zależności od tego, za ile doładują swoje konto. Co więcej, operator daje dodatkowy internet przy niemal każdej kwocie doładowania.

Dodatkowe gigabajty to dobry sposób na zwrócenie uwagi klientów, którzy w znacznej mierze korzystają teraz z łącza internetowego. T-Mobile potrafi zwrócić na siebie uwagę. Jako pierwszy operator w Polsce daje rabat na asystenta AI. Dzięki temu część użytkowników może skorzystać po raz pierwszy z Perplexity Pro, a część dać mu szansę wykazania się w większej liczbie zastosowań. Magentowy operator zaczął też w ubiegłym roku wychodzić na prowadzenie, przynajmniej pod względem prędkości internetu w kraju. Na tych ruchach korzysta także Heyah.

Podwójne gigabajty od T-Mobile i Heyah – kto może skorzystać?

Między 14 a 16 lutego możecie skorzystać z oferty “Podwajamy gigabajty”. Niezbędne jest korzystanie z aplikacji “Mój T-Mobile” lub “Moja Heyah”, gdzie doładujecie konto razem z bonusem w postaci internetu. Ta oferta jest przeznaczona dla użytkowników taryfy GO! w T-Mobile na kartę oraz taryfy Dniówka w Heyah na kartę, więc nie skorzystają z niej użytkownicy Mixa czy abonamentu.

Podwójny pakiet GB od T-Mobile na walentynki

Procedura wygląda prosto – uruchamiacie jedną z dwóch aplikacji, gdzie wybieracie kwotę doładowania od 5 złotych do 500 złotych. Po przejściu procesu doładowania konta powinniście też otrzymać informację o tym, że bonus dotarł na wasze konto. Jego aktywacja powinna być natychmiastowa, jednak operator zastrzega sobie czas oczekiwania do 24 godzin. O tym, że mamy dodatkowy pakiet internetu z oferty “GB po doładowaniu” dowiemy się także za pośrednictwem SMS-a.

Dodatkowy pakiet internetu na kartę od T-Mobile i Heyah – ile można zyskać?

Oferta “Podwójne gigabajty na Walentynki” wygląda nieco inaczej, gdy jesteście w T-Mobile, niż gdy korzystacie z oferty na kartę Heyah. Obydwie zostały skonstruowane tak, by nie dało się skorzystać z nich w sposób pozwalający na uzyskanie nie wiadomo jak dużej ilości internetu, ale są pewne rozwiązania, które lepiej wybrać.

Tak wygląda tabelka z darmowymi gigabajtami od T-Mobile

Z oferty można skorzystać dowolną ilość razy, więc przez ten weekend możecie nabić niezły pakiet internetu, o ile operujecie większą kwotą. W przypadku T-Mobile najwięcej internetu otrzymacie wydając od 200 złotych, ale najbardziej opłacalne wydaje się doładowanie za 45 złotych – wtedy dostajemy łącznie 60 GB, a więc 1,25 GB na wydaną złotówkę. Jednocześnie, jeśli wiecie, że nie zużyjecie tyle danych w ciągu miesiąca, następną opłacalną opcją jest doładowanie za minimum 50 złotych, bo wtedy ważność pakietu wzrasta z 30 do 60 dni. Jako, że możecie sumować internet i czas trwania bonusu, najlepiej doładować się za 45 i 50 zł, by uzyskać 120 GB ważne przez 90 dni.

W przypadku Heyah na Kartę darmowe gigabajty są mocniej powiązane z kwotą

W przypadku Heyah sytuacja nieco bardziej się komplikuje, bowiem pojawia się więcej dat ważności bonusu. “Podwójne gigabajty na Walentynki” dają tutaj już 10 GB internetu za doładowanie w wysokości 5 zł, przy czym dostajemy tylko 5 dni na ich wykorzystanie (chociaż przy korzystaniu z mediów społecznościowych z pewnością zajęłoby to chwilę). Tutaj operator na tyle sprytnie posortował ofertę, że także podbicie ceny doładowania o 5 zł wydłuża termin zużycia pakietu o 5 dni oraz powiększa go o 10 GB. W tym przypadku zatem najlepiej doładować tyle, co zawsze. Można też doładować wielokrotnie i w ten sposób wydłużać datę wykorzystania przyznanego pakietu.