Duże promocje na ładowarki i powerbanki Anker – niektóre kupisz aż o połowę taniej

Anker 737 Prime Power Bank 27650 mAh ze stacją dokującą – taniej o 39%

Jest to powerbank o dużej maksymalnej mocy wyjściowej, sięgającej 250 W, dysponujący 2 portami USB-C oraz jednym USB-A. Urządzenie jest zgodne ze standardem Power Delivery 3.1. Maksymalna moc wyjściowa na każdym porcie typu C wynosi 140 W, natomiast port typu A jest w stanie podać do 65 W mocy.

Uzupełnienie rozładowanego akumulatora w powerbanku jest możliwe na dwa sposoby – przewodowo poprzez port USB-C z mocą do 170 W lub dzięki dołączonej stacji ładującej o wydajności 100 W. Pracę Anker 737 Prime można kontrolować za pomocą dużego wyświetlacza OLED podającego parametry pracy albo przy pomocy smartfonu i aplikacji, komunikującej się z powerbankiem za pomocą Bluetooth. Urządzenie wyposażone jest w zestaw zabezpieczeń przeciwprzepięciowych Active Shield 2.0.

Powerbank można kupić w promocyjnej ofercie za jedyne 599 zł.

Anker Prime 12000 mAh 130 W – taniej o 48%

Do tej samej kategorii urządzeń należy powerbank Anker Prime 12000 mAh. Jest to urządzenie dwuportowe, zgodne ze standardem Power Delivery 3.1, o maksymalnej mocy 130 W lub 65 W na każdy kanał. Ładowanie także odbywa się z mocą 65 W, przewodowo lub z użyciem takiej samej stacji dokującej, której jednak nie ma w zestawie.

Powerbank można kupić w promocyjnej ofercie za jedyne 249 zł.

Ładowarka Anker 736 Nano II 100 W

Promocją objęta jest także mała i poręczna ładowarka GaN Anker 736 100 W, która świetnie się nada do uzupełniania energii w powerbankach lub zasilania urządzeń Power Delivery. Moc maksymalna na pojedynczym porcie USB-C wynosi 100 W, przy wykorzystaniu dwóch portów typu C można natomiast ładować z mocą 60 W + 40 W.

W układzie USB-C + USB-A natomiast dozwolone kombinacje to 80 W + 18 W oraz 60 W + 22,5 W. Można także użyć wszystkich trzech portów, w układzie 45 W + 30 W na wyjściach USB-C oraz 18 W na wyjściu typu A.

Ładowarkę można kupić w promocyjnej ofercie za jedyne 149 zł.