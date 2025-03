Telewizor Sharp 50GR8465E 4K QLED o przekątnej 50″ kupisz teraz kilkaset zł taniej

Sharp 50GR8465E – parametry

4K Ultra HD QLED Google TV

Solarny pilot zdalnego sterowania

HDMI z funkcjami eARC, VRR i ALLM

AQUOS Wireless Surround – kinowe wrażenia dźwiękowe

Dolby Vision IQ – kinowy HDR z regulacją jasności w pomieszczeniu

Dolby Atmos – pełne wrażenia dźwiękowe 360°

Imersyjny kodek audio DTS:X

Przetwarzanie dźwięku DTS Virtual:X 3D

System głośników HARMAN/KARDON

Procesor wideo UltraClear ze sztuczną inteligencją

AQUOS Smooth Motion 144 Hz – technologia interpolacji klatek obrazu

Czujnik światła z systemem OPC (optyczne sterowanie obrazem)

Wysoka jasność, realistyczny obraz

Smukła aluminiowa konstrukcja

Jak widać z powyższego zestawienia, w przypadku Sharpa 50GR8465E mamy do czynienia z nowoczesnym urządzeniem z ekranem wysokiej rozdzielczości i żywymi kolorami zapewnianymi przez podświetlenie QLED. Telewizor obsługuje wszystkie nowoczesne systemy HDR – Dolby Vision oraz HDR10, a miłośnicy grania docenią szybkie odświeżanie ekranu, do 144 Hz oraz obsługę standardu AMD FreeSync. Wysoką jakość dźwięku zapewnia nagłośnienie Harman-Kardon oraz systemy dźwięku Dolby ATMOS oraz DTS:X / DTS VirtualX 3D. Całością zarządza system Google TV, dzięki któremu mamy dostęp do wszystkich ważnych dostawców VOD.

Sharp 50GR8465E – gdzie kupić, żeby tanio kupić?

Sharp 50GR8465E trafił właśnie na promocję w najważniejszych sieciach AGD w Polsce – jego cena została obniżona o około 400 zł, czyli do 1999 zł, przy czym w MediaExpert jest to kwestia obowiązującego do 6 marca kodu promocyjnego (na wszelki wypadek podaję: MO2802-060325) i trzeba się upewnić, że kod załączy się po dodaniu towaru do koszyka, natomiast wybierając ofertę sieci MediaMarkt lub Euro RTV AGD promocyjną cenę mamy dostępną od razu przy dodawaniu towaru do koszyka, bez koniecznoścu wykonywania dodatkowych zabiegów.