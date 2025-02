Home Nauka Skandynawia zmienia układ sił grawitacyjnych na Ziemi. Jak to możliwe?

Skandynawia zmienia układ sił grawitacyjnych na Ziemi. Jak to możliwe?

Choć na co dzień tego nie widać, to najnowsze badania wskazują, że cały rozległy Półwysep Fennoskandzki powoli wychodzi spod powierzchni morza. To reakcja na zniknięcie lodowców, które przez długi czas naciskały na niego. Choć po lodowcach już od dawna śladu nie ma, to cały ten region obejmujący Szwecję, Norwegię, Finlandię i część Rosji wciąż odreagowuje ich zniknięcie.