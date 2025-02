Nowe testy procesorów Ryzen – układy zapowiadają się coraz lepiej

Obecnie seria procesorów AMD Ryzen 9000 wyposażonych w 3D V-Cache składa się z zaledwie jednego układu – ośmiordzeniowego modelu Ryzen 7 9800X3D. Oczywiście od początku było wiadomo, że to tylko pierwszy z co najmniej kilku procesorów, a dwa kolejne powinniśmy zobaczyć już za 3-4 tygodnie. Wyniki ich pomiarów znalazły się w bazie Geekbench, popularnego benchmarka online. Co mówią nam o ich możliwościach?

Nowe układy Ryzen dają radę

Ryzen 9 9950X3D to układ szesnastordzeniowy, a Ryzen 9 9900X3D ma cztery rdzenie mniej. Ich testy przeprowadzono na tej samej platformie. Składała się ona z płyty głównej Gigabyte X670 AORUS ELITE AX i 32 GB (2 x 16 GB) pamięci RAM DDR5-4800 MT/s. Ryzen 9 9950X3D uzyskał wyniki 3363 (test jednordzeniowy) i 20 465 punktów (test wielordzeniowy). Rezultaty Ryzen 9 9900X3D były nieco niższe: 3274 (test jednordzeniowy) i 19 227 punktów (wiele rdzeni).

Jakie wnioski na bazie tych osiągnięć? Procesory Zen 5 przewyższają średnio o 15% Zen 4 w wydajności jednego rdzenia. Przy testach wielordzeniowych wzrost wynosi ok. 7%. Według analityków wynik procesora Ryzen 9 9950X3D jest nieco niższy od tego, czego oczekiwano. Nie zapominajmy jednak, że do premiery jeszcze nieco czasu zostało, a AMD może wprowadzić optymalizacje, które wpłyną pozytywnie na wydajność.

W zeszłym miesiącu dyrektor AMD ujawnił, że dwa nadchodzące układy stacjonarne X3D Granite Ridge “zapewnią podobną ogólną wydajność w grach jak Ryzen 7 9800X3D”. No cóż – pożyjemy, zobaczymy. Póki co sugerowane ceny za Ryzen 9 9950X3D to 699 USD (ok. 2,8 tys. zł), a za Ryzen 9 9900X3D 599 USD (ok. 2,4 tys. zł). Tanio nie jest.