Google wprowadza inteligentne tłumaczenia. To więcej niż zwykły translator

Tłumacz Google zostanie wzmocniony przez sztuczną inteligencję, która zapewni nam jeszcze lepsze tłumaczenia

Aplikacje, takie jak Tłumacz Google, są niezwykle przydatne w wielu sytuacjach, znosząc barierę językową. Możemy tutaj tłumaczyć tekst, mowę czy elementy widoczne na obrazkach i zdjęciach, dzięki czemu idealnie sprawdza się na przykład podczas podróży. Jednak tłumaczenie nie jest takie proste, bo język zawiera mnóstwo niuansów i wiele rzeczy może mieć tzw. „drugie dno” czy kontekst kulturowy. Jeśli zależy nam po prostu na poznaniu znaczenia jakichś prostych zwrotów, to nie ma problemu, jednak kiedy na pierwszym miejscu stawiamy precyzję, tutaj robi się gorzej, ponieważ Tłumacz nie zawsze jest w stanie sprostać naszym wymaganiom.

Na szczęście Google chce to zmienić i jak się można było spodziewać, wykorzysta do tego celu sztuczną inteligencję. Dlatego wprowadzi w aplikacji funkcję „Zapytaj o odpowiedź”, pozwalającą na interakcję z tłumaczeniami i uzyskanie dodatkowych informacji. Nowy przycisk udostępnia nam opcje działania, które dostosują tłumaczenie do różnych stylów i tonu, a także możliwość uzyskania dodatkowego kontekstu kulturowego, co przyda się zwłaszcza osobom zainteresowanym głębszym poznaniem danego języka.

Oto, co dokładnie zapewni użytkownikom funkcja „Zapytaj o tłumaczenie”:

Informacje o tłumaczeniu – po naciśnięciu tego przycisku poznamy kontekst dotyczący ukończonego właśnie tłumaczenia, więc będziemy mogli poznać, dlaczego w ten, a nie w inny sposób zdanie zostało przełożone.

Dostosowanie tonu i stylu – tutaj do wyboru będziemy mieli zestaw opcji, takich jak Formalny, Uproszczony, Swobodny, Alternatywne tłumaczenia, Przeformułowanie, Warianty regionalne i inne. To nic innego jak zmiana stylu i tonu tłumaczenia, byśmy mogli zobaczyć, jak język zmienia się w różnych ustawieniach.

Przesłuchanie tłumaczenia – oczywiście nie zabraknie opcji pozwalającej na odsłuchanie przetłumaczonego tekstu, by poznać sposób wymowy.

Dodanie opinii – każde tłumaczenie będziemy mogli ocenić za pomocą kciuka w górę lub w dół.

Dodatkowe spostrzeżenia – funkcja zaoferuje nam również dodatkowe uwagi związane z kontekstem kulturowym, różnicami regionalnymi czy wyjaśnienia gramatyczne, więc pozwoli nam zrozumieć, jak tłumaczenie może się zmieniać w zależności od regionu w obrębie danego kraju.

Funkcję udało się włączyć w wersji 9.3.78.731229477.7 aplikacji Tłumacz Google, ale nie jest jeszcze wdrażana globalnie. Zapewne gigant z Mountain View wciąż nad nią pracuje. Wydaje się jednak, że nie będziemy musieli długo czekać na wprowadzenie tej nowości i spodziewam się również, że Google na pewno nie zrobi tego po cichu. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla każdego, kto chce pogłębiać wiedzę na temat języków, a bardzo szeroki zakres funkcjonalności sprawia, że będzie przydatne zarówno podczas bardziej profesjonalnych zastosowań, jak i codziennego, szybkiego i precyzyjnego tłumaczenia.