Trzecia forma magnetyzmu? Naukowcy potwierdzili coś zaskakującego

W tym kontekście niezwykle istotne jest odkrycie dokonane przez naukowców z Uniwersytetu w Nottingham. Zidentyfikowali oni trzecią, nieznaną dotąd formę magnetyzmu, którą nazwali altermagnetyzmem. To przełomowe odkrycie, opisane w artykule opublikowanym w periodyku naukowym Nature otwiera nowe możliwości w badaniach nad nadprzewodnictwem.

Magnetyzm, jak dotąd, był znany w dwóch formach: ferromagnetyzmu i antyferromagnetyzmu. W ferromagnetyzmie momenty magnetyczne atomów układają się równolegle, tworząc silny magnes trwały. W antyferromagnetyzmie momenty magnetyczne sąsiadujących atomów są skierowane przeciwnie, przez co te znoszą się wzajemnie, nie wytwarzają magnesu, aczkolwiek zachowując porządek wewnętrzny.

Altermagnetyzm to nowa, trzecia forma, która łączy cechy obu tych stanów. W altermagnetykach momenty magnetyczne również sąsiadujących atomów są skierowane przeciwnie, ale dodatkowo każdy moment jest lekko skręcony względem sąsiada. To prowadzi do nietypowych właściwości, przypominających te obserwowane w ferromagnetykach.

Odkrycie altermagnetyzmu ma ogromne znaczenie, otwiera bowiem nowe możliwości w badaniach nad nadprzewodnictwem. Naukowcy podejrzewają, że altermagnetyki mogą być kluczowe w zrozumieniu mechanizmu nadprzewodnictwa i opracowaniu nowych materiałów nadprzewodzących.

Ponadto altermagnetyzm może znaleźć zastosowanie w wysokich technologiach np. służących do przechowywania danych. Altermagnetyki łączą w sobie zatem niezwykle cenne cechy ferromagnetyków i antyferromagnetyków, co czyni je obiecującymi kandydatami do budowy nowoczesnych kości pamięci.

Badacze z Uniwersytetu w Nottingham, aby zobrazować strukturę i właściwości magnetyczne tellurku manganu, użyli fotoemisyjnej mikroskopii elektronowej. Materiał ten był wcześniej uważany za antyferromagnetyk. Odkrycie altermagnetyzmu w tellurku manganu dowodzi, że ten rodzaj magnetyzmu może występować w wielu różnych materiałach.

Naukowcy zdołali również stworzyć urządzenia oparte na altermagnetykach, manipulując ich wewnętrzną strukturą za pomocą kontrolowanej techniki cykli termicznych. To ważny krok w kierunku stworzenia praktycznych zastosowań altermagnetyzmu, na przykład w spintronice, czyli dziedzinie elektroniki wykorzystującej spin elektronów do przetwarzania i przechowywania informacji.

Odkrycie altermagnetyzmu to fascynujące osiągnięcie, które może mieć daleko idące konsekwencje dla nauki i technologii. Otwiera ono nowe możliwości w badaniach nad nadprzewodnictwem, materiałami magnetycznymi i zaawansowanymi technologiami. Okazuje się zatem, że eksploracja podstawowych zjawisk fizycznych może prowadzić do przełomowych odkryć, które zmieniają nasze życie.